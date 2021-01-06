İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
6 ülke yerli ve milli olarak geliştirdiği yazılımı kullanıyor
Son Dakika
6 ülke yerli ve milli...
Merve Çağıran, sevgilisi İsmail Hacıoğlu'na yeni yılda aşk pozu ile seslendi
Merve Çağıran, sevgilisi İsmail Hacıoğlu'na...
Rektör kendisini protesto eden öğrencilere el sallayınca yuhalandı!
Rektör kendisini protesto eden öğrencilere...
Profesör Dr. Mehmet Ceyhan, Sinovac aşısı ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu
Profesör Dr. Mehmet Ceyhan, Sinovac...

Kurtlar Vadisi dizisinde yeni gelişmeler yaşanıyor

Bir zamanların efsane dizisi olan Kurtlar Vadisi’nin Show TV ekranlarında yayın hayatına yeniden başlayacağı söylentileri gündem de yer almaktaydı. Bahsi geçen iddialar dizinin hayranlarını sevindirmişti. Fakat dizinin hakkında yeni gelişmeler meydana geldi.

06 Ocak 2021 Çarşamba 23:23
Kurtlar Vadisi dizisinde yeni gelişmeler yaşanıyor
Takip Et:

Gelen haberlere göre sosyal medyanın gündeminde yer alan ve bir süredir konuşulan konu ile ilgili detaylar yavaş yavaş gün yüzüne çıkmaya başladı. Dizinin Show TV ekranlarında yayınlanacağı hakkında çıkan söylentilere cevap geldi.

Kırmızı Kamyon ekranlarda olacak

Kurtlar Vadisi dizisinin Show TV kanalında yayınlanacağına dair kanal yönetiminden açıklama yapıldı.

Yapılan açıklamalarda Show TV yönetiminin Kurtlar Vadisi dizisi için hiçbir görüşme yapmadıklarını, yakın zamanda yayına girecek tek dizilerinin Kırmızı Kamyon olduğunu şeklinde ifadeler kullanıldı.

2021 yılında Şubat ayında Kurtlar Vadisi Kaos dizisinin yayın hayatına başlamasıyla ilgili olarak Pana Film’den resmi bir açıklama yapılmadı. Ancak Necati Şaşmaz, geçtiğimiz yıl yaptığı bir açıklamada bazı detaylara yer vermişti.

 



Son Güncelleme: 06.01.2021 23:23
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
KurtlarVadisiShow
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Aile Arasında filminin oyuncu kadrosunda kimler bulunuyor? Filmin konusu nedir?
Aile Arasında filminin oyuncu kadrosunda kimler bulunuyor? Filmin konusu nedir?
Mesut Özil ile evli olan Amine Gülşe kimdir? Kaç yaşındadır?
Mesut Özil ile evli olan Amine Gülşe kimdir? Kaç yaşındadır?
Son Şans filmi konusu ve oyuncu kadrosu
Son Şans filmi konusu ve oyuncu kadrosu
Exxen Öğrenci Evi dizisi konusu ve oyuncu kadrosu
Exxen Öğrenci Evi dizisi konusu ve oyuncu kadrosu
Yasak Elma dizisinin kadrosuna dahil olan Nilperi Şahinkaya kimdir? Kaç yaşındadır?
Yasak Elma dizisinin kadrosuna dahil olan Nilperi Şahinkaya kimdir? Kaç yaşındadır?
Exxen Sihirli Annem konusu ve oyuncu kadrosu nedir?
Exxen Sihirli Annem konusu ve oyuncu kadrosu nedir?

Popüler Haberler

HGS çağrı merkezi ile bakiye sorgulama 2021
Evde bakım parasına başvuran ve ilk defa alacaklar için detaylı bilgiler
TV8 En Şık Benim yarışması başvuru formu
Yaralı Kalbim dizisi oyuncuları kimlerdir? Dizide hangi oyuncular yer alacak?
Brütten nete maaş hesaplaması nasıl yapılır? 2021
Hepsi Benim programı Fox TV başvuru formu ve whatsapp iletişim numaraları
Akrep dizisinin oyuncu kadrosu ve dizinin konusu
Bugün kimin maçı var 6 Ocak 2021 Çarşamba TFF maç programı ve TV maç yayınları programı
Selena dizisi Zülfikar kimdir? Ümit Erdim yer aldığı dizi ve film yapımları
TV 360 frekans frekans, polarizasyon, sembol oranı ve fec değeri nedir? TV 360 canlı izleme linki
Gıyabi cenaze namazı nedir, ne anlama gelir?
A101'de satılan Honor 10 Lite akıllı telefon özellikleri neler? Nasıl bir telefon? A101 Honor 10 Lite'yi uygun fiyata satışa çıkarıyor!
iPhone ve Android’de oyun içi reklam engelleme nasıl yapılır?
Şekerbank Müşteri Hizmetleri Numarası Direk Bağlanma
Galatasaray Riva ve Florya projeleri ne durumda? İptal olacak mı?
Zümrüdüanka dizisi Canan kimdir? Ebru Ünlü'nün yer aldığı diziler
Kuruluş Osman Çömlekçi İdris kimdir? Gerçek adı ne? Bahtiyar Engin oynadığı diziler
Araç performansı nedir, neden düşer? Araç performansı nasıl arttırılır? Araç performansını artırma yöntemleri
Zümrüdüanka dizisi Niyazi Çavuş karakterini kim canlandırıyor? Korkmaz Arslan biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Türk Telekom 650 personel alımı yapacak! 2021 Türk Telekom 650 personel alım kadroları ve şartları
Sadakatsiz dizisindeki Demir karakteri Kimdir? Doğan Can Sarıkaya dizideki rolü ve hayatı

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.