Kurtlar Vadisi dizisinde yeni gelişmeler yaşanıyor

Gelen haberlere göre sosyal medyanın gündeminde yer alan ve bir süredir konuşulan konu ile ilgili detaylar yavaş yavaş gün yüzüne çıkmaya başladı. Dizinin Show TV ekranlarında yayınlanacağı hakkında çıkan söylentilere cevap geldi.

Kırmızı Kamyon ekranlarda olacak

Kurtlar Vadisi dizisinin Show TV kanalında yayınlanacağına dair kanal yönetiminden açıklama yapıldı.

Yapılan açıklamalarda Show TV yönetiminin Kurtlar Vadisi dizisi için hiçbir görüşme yapmadıklarını, yakın zamanda yayına girecek tek dizilerinin Kırmızı Kamyon olduğunu şeklinde ifadeler kullanıldı.

2021 yılında Şubat ayında Kurtlar Vadisi Kaos dizisinin yayın hayatına başlamasıyla ilgili olarak Pana Film’den resmi bir açıklama yapılmadı. Ancak Necati Şaşmaz, geçtiğimiz yıl yaptığı bir açıklamada bazı detaylara yer vermişti.