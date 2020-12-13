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Kurtlar Vadisi dizisi ne zaman başlayacak? KVP hangi kanalda ekrana gelecek, yayın tarihi ve kanalı belli oldu mu?

Uzun süre boyunca ekranlarda reyting rekorları kıran efsane dizi Kurtlar Vadisi geri dönüyor! Dizinin hayranları sevindirici haberi aldıktan sonra dizinin ne zaman ve hangi kanalda yayın hayatına başlayacağını merak etmeye başladı.

13 Aralık 2020 Pazar 17:57
Kurtlar Vadisi dizisi ne zaman başlayacak? KVP hangi kanalda ekrana gelecek, yayın tarihi ve kanalı belli oldu mu?
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Ekrandaki efsane dizilerden biri olan Kurtlar Vadisi dizisi Türk televizyonlarında yeniden yer almasına sayılı günler kaldı. Kurtlar Vadisi dizisinin yeniden ekranlarda yer alacağını duyan hayranları ise dizi hakkında bilgi sahibi olabilmek için araştırmalarına devam ediyor.

Kurtlar Vadisi Geliyor!

Ekranda en çok izlenen yerli diziler arasında yer alan Kurtlar Vadisi, yayınlandığı yıllarda reyting rekorları kırarak izleyicilerin ilgisini çekmişti. Necati Şaşmaz’ın paylaştığı fotoğrafların etiketlerine #Kurtlarvadisiakdeniz yazarak dizinin ismine dair ipuçları verdi.

Öte yandan elde edilen bilgilere göre Kurt Vadisi'nin hangi kanalda yayınlanacağı belli olmaya başladı. Kurtlar Vadisi ekibi, Acun Ilıcalı’ya ait olan yeni yayın platformu Exxen’e katılma isteğini kabul etmedi ve ücretsiz kanalları tercih ettiklerini belirtti.

Acun Ilıcalı, TV8 ekranlarında Kurtlar Vadisi ekibine katılma teklifini dile getirdiğini açıkladı. Bu toplantıların bir sonucu olarak, çok yakında Kurtlar Vadisi TV8'de hayranlarıyla buluşacak.



Son Güncelleme: 13.12.2020 17:57
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Anahtar Kelimeler:
Kurtlar VadisiNecati şaşmazPolat AlemdarTV 8
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