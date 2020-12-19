Kurtlar Vadisi dizisi Exxen'de mi yayınlanacak? KVP Exxen'de yayınlanır mı?

Türkiye’nin başarılı televizyoncularından biri olanyenilikleriyle dikkat çekerek bu sefer deadı altında dijital yayın platformu aldı. Exxen’i alması ile birlikte çeşitli içerikler üreten yayın farklı olarak Türk halkının sevdiği dizileri geri getirme planında. İlk müjdeyi bir zamanlar tüm çocukların ekran başında olmasını sağlayan Sihirli Annem dizisi ile gündeme gelen Exxen bu sefer de 2016 yılında sezonun bitmesiyle geri yeni bir sezona devam etmeyerek izleyicilere veda ettiğini açıklayandizisi oldu.

Acun Ilıcalı ile dizinin başarılı başrol oyuncaları ile bir araya geldikleri söyleniyor. Bu iddialar ile birlikte Kurtlar Vadisi dizisinin 5 yıl sonra tekrardan gündeme gelmesi bekleniyor. Acun Ilıcanın bu zamana kadar gündeme getirdiği her projesi Türkiye’de her kitleye hitap şekli beğenilerek izlenme rekorları kırıyor. Bir zamanlar herkesi ekrana bağlayan Kurtlar Vadisi ise bu iddialardan sonra yayınlanması bekleniyor.