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Kurtlar Vadisi dizisi Exxen'de mi yayınlanacak? KVP Exxen'de yayınlanır mı?

Türkiye’nin yeni dijital platformu olan Exxen’de sürprizler devam ediyor. Yeni projeye dahil olan dizi hangisi olacak? Yetişkin kitleye hitap eden dizi geri mi dönüyor?

19 Aralık 2020 Cumartesi 22:25
Kurtlar Vadisi dizisi Exxen'de mi yayınlanacak? KVP Exxen'de yayınlanır mı?
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Türkiye’nin başarılı televizyoncularından biri olan Acun Ilıcalı yenilikleriyle dikkat çekerek bu sefer de Exxen adı altında dijital yayın platformu aldı. Exxen’i alması ile birlikte çeşitli içerikler üreten yayın farklı olarak Türk halkının sevdiği dizileri geri getirme planında. İlk müjdeyi bir zamanlar tüm çocukların ekran başında olmasını sağlayan Sihirli Annem dizisi ile gündeme gelen Exxen bu sefer de 2016 yılında sezonun bitmesiyle geri yeni bir sezona devam etmeyerek izleyicilere veda ettiğini açıklayan Kurtlar Vadisi dizisi oldu.

Acun Ilıcalı ile dizinin başarılı başrol oyuncaları ile bir araya geldikleri söyleniyor. Bu iddialar ile birlikte Kurtlar Vadisi dizisinin 5 yıl sonra tekrardan gündeme gelmesi bekleniyor. Acun Ilıcanın bu zamana kadar gündeme getirdiği her projesi Türkiye’de her kitleye hitap şekli beğenilerek izlenme rekorları kırıyor. Bir zamanlar herkesi ekrana bağlayan Kurtlar Vadisi ise bu iddialardan sonra yayınlanması bekleniyor.



Son Güncelleme: 19.12.2020 22:25
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Anahtar Kelimeler:
ExxenAcun IlıcalıKurtlar VadisiNecati şaşmaz
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