İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Rekabet Kurulu, Google'a 296 milyon 84 bin TL ceza kesti!
Son Dakika
Rekabet Kurulu, Google'a 296 milyon...
Emeklinin bayram ikramiyesine ne kadar zam gelecek ?
Emeklinin bayram ikramiyesine ne kadar...
Erdoğan kabinesini topluyor! Gündem ramazan tedbirleri
Son Dakika
Erdoğan kabinesini topluyor! Gündem ramazan...
Merkez Bankası'nın faiz kararını açıklaması için son 3 gün!
Son Dakika
Merkez Bankası'nın faiz kararını açıklaması...

Kuranı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması Sunucusu Mustafa Cihat Kılıç kimdir?

TRT 1 ekranlarında yayınlanan Kuran-ı Kerim’i Güzel Okuma Yarışması’nı sunmakta olan Mustafa Cihat Kılıç gündemde. Mustafa Cihat Kılıç’ın hayatına dair bilgileri haberimizden öğrenebilirsiniz.

14 Nisan 2021 Çarşamba 22:16
Kuranı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması Sunucusu Mustafa Cihat Kılıç kimdir?
Takip Et:

TRT 1 ekranlarında bu gece de yayınlanmış olan Kuran-ı Kerim’i Güzel Okuma Yarışması’nın sunucusu Mustafa Cihat Kılıç çok konuşuldu. 44 yaşında olan ünlü sunucunun hayatına dair bilgileri sizlerle paylaştık. İstanbul’da doğup büyüyen Mustafa Cihat Kılıç, 19 Kasım 1976 doğumludur. İmam Hatip Lisesi’nden mezun olan Kılıç, bir süreliğine bir müzik grubunda yer alarak radyolara konuk olmuştur. En çok Emri Olur adlı parçasıyla tanınmaktadır. Marmara Müzik şirketinin başı olan Mustafa Cihat Kılıç, 2002 yılında Hüzün Mısraları adlı albümünü piyasaya sürmüştür. Şu an Diyanet İşleri Başkanlığı Radyosu Genel Yayın Yönetmeni olarak çalışmaktadır. Yakın zamanda Fizani adında bir albüm daha yayınlamayı planlamaktadır.



Son Güncelleme: 14.04.2021 22:16
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Trt 1Kuran-ı Kerimi Güzel Okuma YarışmasıMustafa Cihat Kılıç
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Canlı izle Liverpool Real Madrid Bein Sports 1 şifresiz Justin TV Taraftarium24 canlı maç izle Liverpool Real Madrid maçı Selçuk Sports Netspor izle
Canlı izle Liverpool Real Madrid Bein Sports 1 şifresiz Justin TV Taraftarium24 canlı maç izle Liverpool Real Madrid maçı Selçuk Sports Netspor izle
Emanet 159. bölüm fragmanı ve yeni bölüm özeti 15 Nisan 2021 Perşembe Kanal 7
Emanet 159. bölüm fragmanı ve yeni bölüm özeti 15 Nisan 2021 Perşembe Kanal 7
Benim Adım Melek Mithat öldü mü? Saim Güveloğlu diziden mi ayrılacak, ölecek mi?
Benim Adım Melek Mithat öldü mü? Saim Güveloğlu diziden mi ayrılacak, ölecek mi?
Çukur Kulkan Erdenet ölecek mi?
Çukur Kulkan Erdenet ölecek mi?
Bugün Kuruluş Osman var mı, yayınlanacak mı? 14 Nisan Kuruluş Osman ne zaman başlayacak?
Bugün Kuruluş Osman var mı, yayınlanacak mı? 14 Nisan Kuruluş Osman ne zaman başlayacak?
Kuruluş Osman Dündar Bey ölecek mi?
Kuruluş Osman Dündar Bey ölecek mi?

Popüler Haberler

Kuranı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması Sunucusu Mustafa Cihat Kılıç kimdir?
Galatasaray başkanlık seçimi ne zaman yapılacak?
Özel araçla şehirler arası yasağı var mı? Özel araçla seyahat izin belgesi nasıl alınır?
GTA 6 ne zaman çıkacak? 2021 Rockstar Games GTA 6 tarihi belli mi?
Zlatan Ibrahimovic futboldan men mi edilecek? Zlatan Ibrahimovic neyle suçlanıyor?
Canlı izle Liverpool Real Madrid Bein Sports 1 şifresiz Justin TV Taraftarium24 canlı maç izle Liverpool Real Madrid maçı Selçuk Sports Netspor izle
Oruçluyken regl olunca oruç bozulur mu? Adetliyken oruç tutulur mu?
65 yaş üstü ne zaman dışarı çıkabilir? Yasaklı olduğu saatler kaç?
En iyi ücretli ve ücretsiz android oyunları; Tüm zamanların en iyi android oyunları
Emanet 159. bölüm fragmanı ve yeni bölüm özeti 15 Nisan 2021 Perşembe Kanal 7
Emanet 157. bölüm fragmanı KANAL 7 Emanet yeni bölüm fragmanı
Konut ve çeyiz hesaplamalarında devlet desteği artıyor
Facebook çalışanları ne kadar maaş alıyor? 2021 Facebook’ta nasıl işe girilir?
Esnaf Kefalet Kredisi 2021 başvurusu nasıl yapılır? Esnaf Kefalet Kredisi için hangi belgeler gerekir?
TRT1 yeni dizisi Masumlar Apartmanı nerede çekiliyor? Masumlar Apartmanı çekim mekanları belli oldu
Emanet 158. Bölüm tek parça izle Kanal 7 son bölüm
Kuruluş Osman dizisi Bala Hatun kimdir? Gerçek adı ve Soyadı ne? Özge Törer kaç yaşında? Biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Abdestsiz Kuran dinlenir mi? Abdest almadan Kuran dinlemek caiz mi?
Uyanış Büyük Selçuklu dizisi Livya'yı kim canlandırıyor? Buçe Buse Kahraman'ın biyografisi
Bugün Kuruluş Osman var mı, yayınlanacak mı? 14 Nisan Kuruluş Osman ne zaman başlayacak?
Sadakatsiz Haluk kimdir? Burak Sergen yaşı, boyu, sevgilisi

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.