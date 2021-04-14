Kuranı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması Sunucusu Mustafa Cihat Kılıç kimdir?

ekranlarında bu gece de yayınlanmış olan Kuran-ı Kerim’i Güzel Okuma Yarışması’nın sunucusuçok konuşuldu. 44 yaşında olan ünlü sunucunun hayatına dair bilgileri sizlerle paylaştık. İstanbul’da doğup büyüyen Mustafa Cihat Kılıç, 19 Kasım 1976 doğumludur. İmam Hatip Lisesi’nden mezun olan Kılıç, bir süreliğine bir müzik grubunda yer alarak radyolara konuk olmuştur. En çok Emri Olur adlı parçasıyla tanınmaktadır. Marmara Müzik şirketinin başı olan Mustafa Cihat Kılıç, 2002 yılında Hüzün Mısraları adlı albümünü piyasaya sürmüştür. Şu an Diyanet İşleri Başkanlığı Radyosu Genel Yayın Yönetmeni olarak çalışmaktadır. Yakın zamanda Fizani adında bir albüm daha yayınlamayı planlamaktadır.