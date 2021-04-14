Kuranı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması jürisi Osman Eğin kimdir?

Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma Yarışması, TRT 1 ekranlarında izleyicilerin ilgisini çeken yapımlardan biridir. Sevilerek takip edilen bu yarışmanın jüri üyeleri ise izleyiciler tarafından araştırılıyor. Peki Jüri üyeleri arasında yer alan Osman Eğin kimdir?

Osman Eğin

Osman Eğin, henüz 7 yaşındayken hafız olmuştur. Arapça eğitimi almıştır, Bursa Üniversitesi İlahiyat Fakültesini tamamlamıştır. İstanbul Yeşil Cami ve Ulu Cami’de faaliyet göstermiştir.

İzmir İlahiyat Fakültesinde kıraat üzerine yüksek lisans yapmıştır. Türkiye’yi uluslar arası hafızlık ve güzel okuma yarışmalarında temsil ederek derece almıştır.

1996 senesinde aşere eğitimini bitirmiştir.

2015 senesi itibarıyla ulusal ve uluslar arası yarışmalarda jürilik yapmıştır.

Ayrıca Kuran Öğreniyorum (Muhtasar), Kur'an Öğreniyorum (Tecvitli) ve Hafızlık Risalesi adlı üç kitabı vardır.

Osman Eğin, vaiz ve müftü yetiştirmek amacıyla Haseki Abdurrahman Gürses Eğitim merkezinin müdürlüğü ve Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma yarışmasında jüri üyeliği yapmaktadır.

Eğin, evli ve 4 çoçuk babasıdır.