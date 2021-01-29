İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Kentsel dönüşüm konutlarında vergi indirimi! Yüzde 1'e düşürüldü
Son Dakika
Kentsel dönüşüm konutlarında vergi indirimi!...
TÜBİTAK Başkanı'ndan son dakika yerli aşı açıklaması! Etkisi diğerlerinden daha yüksek
Son Dakika
TÜBİTAK Başkanı'ndan son dakika yerli...
Bunları yaşıyorsanız dikkat! Koronavirüs belirtilerine yenileri eklendi
Son Dakika
Bunları yaşıyorsanız dikkat! Koronavirüs belirtilerine...
Bakan Koca'dan aşı açıklaması
Son Dakika
Bakan Koca'dan aşı açıklaması

Kulüp dizisi oyuncuları ve canlandırdıkları karakterler

Basın bülteninde yer aldığı andan beri birçok kişinin merceği altında olan Kulüp dizisi oyuncuları ve canlandırdıkları karakterler haberinin en yeni ayrıntılarını kaleme almaya devam ediyoruz! Siz de 29 Ocak 2021 Cuma günü yayınlanan haberimizi hemen okuyarak konusunda en çok merak edilen ayrıntıları öğrenebilirsiniz.

29 Ocak 2021 Cuma 21:24
Kulüp dizisi oyuncuları ve canlandırdıkları karakterler
Takip Et:

Netflix platformu üzerinde yayınlanacak olan Kulüp dizisiyle ilgili yeni gelişmeler yaşanıyor. O3 Medya tarafından ortaya konan ve etkileyici konusu ile izleyicileri heyecanlandıran Kulüp dizisinin oyuncuları belli olmaya başladı. Yapılan ilk açıklamalara göre oyuncu kadrosunda Gökçe Bahadır, Salih Bademci ve Barış Arduç’un yer alacağı ifade edilen Kulüp dizisi için bir yeni isim daha belirlendi.

Kulüp Dizisi Oyuncuları

O3 Medya tarafından ortaya konan ve yönetmenliğini Seren Yüce ile Zeynep Günay Tan’ın üstleneceği Kulüp dizisinin oyuncuları da yavaş yavaş belirleniyor. Gökçe Bahadır, Barış Arduç ve Salih Bademci’nin dizinin kadrosunda yer alacaklarının açıklanması ardından şimdi de Fırat Tanış’ın dizide yer alacağı ifade edildi. Hem oyuncunun hayranları hem de diziyi bekleyenler Fırat Tanış’ın bu yapımda yer alacağı için mutlu oldular.

Fırat Tanış

1975 senesinde doğan Fırat Tanış sadece oyunculukla değil aynı zamanda müzikle de ilgilenmektedir. İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümünden mezun olan deneyimli oyuncu lise senelerinden bu yana aktif bir şekilde oyunculuk yapmaktadır. İlk senelerinde tiyatro ile uğraşan Tanış 2001 senesinde ise dizi ve film dünyasına atılmıştır.

Daha önce pek çok farklı yapımda yer alan Fırat Tanış’ın son olarak Netflix platformunda yayınlanacak olan Kulüp dizisinde yer alacağı aktarılmıştır.

Kulüp Dizisi Ne Zaman Yayınlanacak?

Şimdiye dek belirlenmiş olan oyuncularının yanı sıra yönetmenleri ve senaristleri ile izleyenleri heyecanlandıran Kulüp dizisinin ne zaman yayınlanacağı da merak edilenler arasında yer alıyor. İlgi çekici konusu ile beklentiyi yükselten dizinin 2020 senesinde yayınlanması beklenmiyor. Dizinin 2021 senesinin ilk aylarından itibaren Netflix üzerinde yayınlanacağı öne sürülüyor.



Son Güncelleme: 29.01.2021 21:24
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Salih BademciGökçe BahadırBarış ArduçFırat TanışKod Adı KulüpKulüpNetflix
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kırmızı Oda Boncuk ölüyor mu diziden ayrılacak mı? Burcu Biricik Kırmızı Oda'dan ayrılıyor mu?
Kırmızı Oda Boncuk ölüyor mu diziden ayrılacak mı? Burcu Biricik Kırmızı Oda'dan ayrılıyor mu?
Yağmur: Kıyamet Çiçeği filmi konusu ve oyuncuları
Yağmur: Kıyamet Çiçeği filmi konusu ve oyuncuları
50m2 dizisi konusu ve oyuncu kadrosu
50m2 dizisi konusu ve oyuncu kadrosu
Sen Kiminle Dans Ediyorsun filmi konusu ve oyuncuları
Sen Kiminle Dans Ediyorsun filmi konusu ve oyuncuları
Rüzgar Aksoy, Arıza dizisinden Ramo'ya transfer oldu
Rüzgar Aksoy, Arıza dizisinden Ramo'ya transfer oldu
Göz filmi konusu ve oyuncuları
Göz filmi konusu ve oyuncuları

Popüler Haberler

Bugün maç varmı, hangi maçlar var? TV 30 Ocak 2021 Cumartesi canlı maç yayın saatleri
Emekli aile yardımında son durum ne? Emekli aile yardım ödemesi 2021 yılında başlayacak mı? SSK, SGK ve Bağkur emeklisi 4 gözle bekliyor!
Rüyada et görmek görmek neye işaret eder? Rüyada et görmenin anlamları ve yorumları
Asgari ücretle çalışanlara 686 TL'lik ek ödeme yapılacak!
Samsung Galaxy S21 ne zaman piyasada olacak? Samsung Galaxy S21 Türkiye satış fiyatı ve özellikleri
Fatih Terim Gaziantep FK-Galatasaray maçı basın toplantısı açıklamaları
Fizik tedavi teknikeri olma şartları ve maaşları
40 Bin TL'ye kadar geri ödemesiz hibe destek ödemesi
Ramo Sibel öldü mü? Esra Bilgiç, diziden ayrıldı mı?
2021 Beyaz Show ne zaman başlayacak? Yeniden başlayacak mı? Beyaz Show hangi kanalda başlayacak?
iOS 14.1 Güncellemesi hangi yenilikleri sunuyor? iOS 14.1 güncelleme detayları
Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank 6 ay geri ödemesiz Temel ihtiyaç kredisi başvurusu ne zaman sonuçlanacak? Kredi hesaplara ne zaman yatacak?
Kuruluş Osman Şeyh Edebali neden yok, diziden ayrıldı mı? Seda Yıldız dizide neden yok, çıktı mı?
Askerde ehliyet alınabilir mi? Askeri ehliyet işe yarar mı?
Mbwana Samatta kimdir? Mevkisi ve kariyeri nasıl? Galatasaray'a mı transfer olacak?
Türk Telekom kime, nasıl şikayet edilir? Türk Telekom şikayet yolları
Anaokulları eğitimi zorunlu eğitim midir? 2021 Anaokulu eğitimi her çocuk almalı mı?
Kenya asgari ücret ne kadar? 2021 Kenya yaşam şartları nasıl?
Müge Anlı Şiar Kılıç olayında son durum ne? 30 Ocak 2021 Cumartesi Müge Anlı Şiar Kılıç olayı son durum ve detaylar
En çok izlenen 20 soygun filmi önerisi
Çalışan anneye yapılan devlet yardım ve destekleri 2021

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.