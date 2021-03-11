İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Öksürükten koronavirüs tespit eden Kovid-19 test cihaz geliştirildi
Son Dakika
Öksürükten koronavirüs tespit eden Kovid-19...
Uzaktan çalışmaya dair hazırlanan yönetmelik yayımlandı! İşte yönetmelik şartları..
Son Dakika
Uzaktan çalışmaya dair hazırlanan yönetmelik...
Almanya’da iki milletvekili istifa etti
Almanya’da iki milletvekili istifa etti
EPDK'dan milyonlarca araç sahibine ucuz akaryakıt önerisi!
Son Dakika
EPDK'dan milyonlarca araç sahibine ucuz...

Kulüp dizisi oyuncuları kimlerdir? Netflix Kulüp dizisi konusu ve oyuncuları

Gündemde geniş yer kaplayan ve kısa sürede büyük ilgi toplayan Kulüp dizisi oyuncuları kimlerdir? Netflix Kulüp dizisi konusu ve oyuncuları gelişmeleriyle dikkat çekmeye devam ediyor. 11 Mart 2021 Perşembe tarihli haberimizde yeni ayrıntıları okuyarak güncel gelişmelerden haberdar olabilirsiniz.

11 Mart 2021 Perşembe 05:08
Kulüp dizisi oyuncuları kimlerdir? Netflix Kulüp dizisi konusu ve oyuncuları
Takip Et:

Netflix platformu üzerinde yayınlanacak olan Kulüp dizisiyle ilgili yeni gelişmeler yaşanıyor. O3 Medya tarafından ortaya konan ve etkileyici konusu ile izleyicileri heyecanlandıran Kulüp dizisinin oyuncuları belli olmaya başladı. Yapılan ilk açıklamalara göre oyuncu kadrosunda Gökçe Bahadır, Salih Bademci ve Barış Arduç’un yer alacağı ifade edilen Kulüp dizisi için bir yeni isim daha belirlendi.

Kulüp Dizisi Oyuncuları

O3 Medya tarafından ortaya konan ve yönetmenliğini Seren Yüce ile Zeynep Günay Tan’ın üstleneceği Kulüp dizisinin oyuncuları da yavaş yavaş belirleniyor. Gökçe Bahadır, Barış Arduç ve Salih Bademci’nin dizinin kadrosunda yer alacaklarının açıklanması ardından şimdi de Fırat Tanış’ın dizide yer alacağı ifade edildi. Hem oyuncunun hayranları hem de diziyi bekleyenler Fırat Tanış’ın bu yapımda yer alacağı için mutlu oldular.

Fırat Tanış

1975 senesinde doğan Fırat Tanış sadece oyunculukla değil aynı zamanda müzikle de ilgilenmektedir. İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümünden mezun olan deneyimli oyuncu lise senelerinden bu yana aktif bir şekilde oyunculuk yapmaktadır. İlk senelerinde tiyatro ile uğraşan Tanış 2001 senesinde ise dizi ve film dünyasına atılmıştır.

Daha önce pek çok farklı yapımda yer alan Fırat Tanış’ın son olarak Netflix platformunda yayınlanacak olan Kulüp dizisinde yer alacağı aktarılmıştır.

Kulüp Dizisi Ne Zaman Yayınlanacak?

Şimdiye dek belirlenmiş olan oyuncularının yanı sıra yönetmenleri ve senaristleri ile izleyenleri heyecanlandıran Kulüp dizisinin ne zaman yayınlanacağı da merak edilenler arasında yer alıyor. İlgi çekici konusu ile beklentiyi yükselten dizinin 2020 senesinde yayınlanması beklenmiyor. Dizinin 2021 senesinin ilk aylarından itibaren Netflix üzerinde yayınlanacağı öne sürülüyor.



Son Güncelleme: 11.03.2021 05:08
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Salih BademciGökçe BahadırBarış ArduçFırat TanışKod Adı KulüpKulüpNetflix
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yüzen Ev belgesel dizi konusu ve yorumları
Yüzen Ev belgesel dizi konusu ve yorumları
Shtisel dizi konusu ve oyuncuları
Shtisel dizi konusu ve oyuncuları
Camdaki Kız dizisi 1. bölüm tanıtım fragmanı yayınlandı! Kanal D Burcu Biricik yeni dizisi Camdaki Kız ne zaman başlayacak?
Camdaki Kız dizisi 1. bölüm tanıtım fragmanı yayınlandı! Kanal D Burcu Biricik yeni dizisi Camdaki Kız ne zaman başlayacak?
Kuruluş Osman 49. bölüm izle - 10 Mart Çarşamba Kuruluş Osman son bölüm ATV canlı izle
Kuruluş Osman 49. bölüm izle - 10 Mart Çarşamba Kuruluş Osman son bölüm ATV canlı izle
Sadakatsiz 21. bölüm izle - 10 Mart Çarşamba Sadakatsiz son bölüm Kanal D canlı izle
Sadakatsiz 21. bölüm izle - 10 Mart Çarşamba Sadakatsiz son bölüm Kanal D canlı izle
Kulucahisar Kalesi nerededir, kim tarafından ne zaman fethedildi?
Kulucahisar Kalesi nerededir, kim tarafından ne zaman fethedildi?

Popüler Haberler

Kulüp dizisi oyuncuları kimlerdir? Netflix Kulüp dizisi konusu ve oyuncuları
Bir Zamanlar Çukurova dizisine katılan yeni isimler belli oldu
O Adam Oldun Mu whatsapp başvuru numarası ve başvuru formu
Olağan Şüpheliler dizisi konusu ve oyuncu kadrosu
Rapor parası ne zaman alınır? Rapor parası tutarı hesaplama
Bim Sgs akülü vidalama seti nasıl alınır mı? Bim Sgs akülü vidalama seti özellikleri
Kuveyt Türk Faizsiz kredi kampanyası detayları ve başvuru şartları 11 Mart 2021 Perşembe
Kenya asgari ücret ve yaşam maliyeti ne kadar? 2021
Instagram eski kullanıcı adı nasıl bulunur?
Makedonya güncel asgari ücret tutarları 2021
Green Card nedir, nasıl alınır? 2021 Green Card çekilişi başvuru şartları
Dünyanın en zengin insanları ve servetleri
2019 Temmuz ayı evde bakım maaşı ne kadar? Evde bakım maaşına zam yapılacak mı?
7256 vergi yapılandırma ödemesi nerden yapılır? nereye ve nasıl yapılır?
2021 Çiftçiye gübre ve mazot desteğinden nasıl yararlanılır? Gübre ve mazot desteğinin başvuru tarihi ve başvuru şartları
İŞKUR evden hangi işler yapılabilmektedir? İŞKUR evde paketleme işi ilanları
Ek5 tarım sigorta prim ödemesi nasıl yapılır? 2021
Star TV canlı yayın akışı 11 Mart 2021 Perşembe Star TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
Bağırsak kanseri hangi kan gruplarında risklidir?
Trt Eba Tv ders tekrar saatleri 11 Mart 2021 Perşembe
5 yaş anaokulu zorunlu mu? Anaokulu eğitimi her çocuk almalı mı?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.