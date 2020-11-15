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Kulüp dizisi oyuncu kadrosunda kimler var? Kulüp dizisi oyuncu kadrosu

Gündemin önemli başlıklarından birisi haline gelen Kulüp dizisi oyuncu kadrosunda kimler var? Kulüp dizisi oyuncu kadrosu haberi ile ilgili olarak paylaşılan en yeni gelişmelerden haberdar olmak için 15 Kasım 2020 tarihli haberimize göz atabilirsiniz.

15 Kasım 2020 Pazar 21:18
Kulüp dizisi oyuncu kadrosunda kimler var? Kulüp dizisi oyuncu kadrosu
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Netflix platformu üzerinde yayınlanacak olan Kulüp dizisiyle ilgili yeni gelişmeler yaşanıyor. O3 Medya tarafından ortaya konan ve etkileyici konusu ile izleyicileri heyecanlandıran Kulüp dizisinin oyuncuları belli olmaya başladı. Yapılan ilk açıklamalara göre oyuncu kadrosunda Gökçe Bahadır, Salih Bademci ve Barış Arduç’un yer alacağı ifade edilen Kulüp dizisi için bir yeni isim daha belirlendi.

Kulüp Dizisi Oyuncuları

O3 Medya tarafından ortaya konan ve yönetmenliğini Seren Yüce ile Zeynep Günay Tan’ın üstleneceği Kulüp dizisinin oyuncuları da yavaş yavaş belirleniyor. Gökçe Bahadır, Barış Arduç ve Salih Bademci’nin dizinin kadrosunda yer alacaklarının açıklanması ardından şimdi de Fırat Tanış’ın dizide yer alacağı ifade edildi. Hem oyuncunun hayranları hem de diziyi bekleyenler Fırat Tanış’ın bu yapımda yer alacağı için mutlu oldular.


Fırat Tanış

1975 senesinde doğan Fırat Tanış sadece oyunculukla değil aynı zamanda müzikle de ilgilenmektedir. İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümünden mezun olan deneyimli oyuncu lise senelerinden bu yana aktif bir şekilde oyunculuk yapmaktadır. İlk senelerinde tiyatro ile uğraşan Tanış 2001 senesinde ise dizi ve film dünyasına atılmıştır.

Daha önce pek çok farklı yapımda yer alan Fırat Tanış’ın son olarak Netflix platformunda yayınlanacak olan Kulüp dizisinde yer alacağı aktarılmıştır.

Kulüp Dizisi Ne Zaman Yayınlanacak?

Şimdiye dek belirlenmiş olan oyuncularının yanı sıra yönetmenleri ve senaristleri ile izleyenleri heyecanlandıran Kulüp dizisinin ne zaman yayınlanacağı da merak edilenler arasında yer alıyor. İlgi çekici konusu ile beklentiyi yükselten dizinin 2020 senesinde yayınlanması beklenmiyor. Dizinin 2021 senesinin ilk aylarından itibaren Netflix üzerinde yayınlanacağı öne sürülüyor.



Son Güncelleme: 15.11.2020 21:18
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Anahtar Kelimeler:
Salih BademciGökçe BahadırBarış ArduçFırat TanışKod Adı KulüpKulüpNetflix
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