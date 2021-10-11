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Kulüp dizisi ne zaman yayınlanacak? Kulüp dizisi konusu ve oyuncuları ne? Netflix Kulüp dizisi resmi fragmanı yayınlandı

Online dizi film platformu Netflix’in yeni Türk yapımı dizisi Kulüp’ten resmi fragman geldi. Başrolünde Gökçe Bahadır’ın yer Kulüp dizisi konusu ve oyuncu kadrosu merak ediliyor. 1955 yılında geçen tarihi dizi için geri sayım başladı.

11 Ekim 2021 Pazartesi 16:37
Kulüp dizisi ne zaman yayınlanacak? Kulüp dizisi konusu ve oyuncuları ne? Netflix Kulüp dizisi resmi fragmanı yayınlandı
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Başrolünde Gökçe Bahadır’ın yer aldığı Kulüp dizisinden resmi fragman yayınlandı. 1955 yılında geçen dizinin Kasım ayında yayınlanması bekleniyor. İzleyiciler Kulüp dizisi ne zaman yayınlanacak, Kulüp dizisi konusu ve oyuncularını araştırıyor.

Kulüp dizisi ne zaman yayınlanacak?

Kulüp dizisi Netflix’te izleyici karşısına çıkacak. Fragmanı çok beğenilen dizi 5 Kasım’da ilk bölümüyle yayınlanacak.

Kulüp dizisi konusu

1955 yılında eski bir mahkum olan Matilda, gece kulübünde çalışmaktadır. Matilda hapse girdiğinde kızı Raşel, annesi hapisten çıkana kadar annesini tanımaz. Kızı ile arasını düzeltmek isteyen Matilda Raşel’in belalısı olan Fıstık İsmet’i kızından uzak tutmak ister.

Matilda’nın çalıştığı gece kulübünün patronu Orhan ile gece kulübünün yönetici Çelebi ve sanatçı Selim’in arasında da ego çatışması vardır. Bir cehennem gibi görünen gece kulübü Matilda’nın katılmasıyla adeta bir yuva haline gelir.

Kulüp dizisi oyuncuları

Kulüp dizisinin başrolünde Gökçe Bahadır yer alırken, güzel oyuncuya Barış Arduç, Salih Bademci, Fırat Tanış, Metin Akdülger ve Asude Kelebek gibi önemli oyuncular eşlik ediyor.



Son Güncelleme: 11.10.2021 16:37
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Anahtar Kelimeler:
NetflixKulüp
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