Kulüp dizisi ne zaman yayınlanacak? Kulüp dizisi konusu ve oyuncuları ne? Netflix Kulüp dizisi resmi fragmanı yayınlandı

Başrolünde Gökçe Bahadır’ın yer aldığı Kulüp dizisinden resmi fragman yayınlandı. 1955 yılında geçen dizinin Kasım ayında yayınlanması bekleniyor. İzleyiciler Kulüp dizisi ne zaman yayınlanacak, Kulüp dizisi konusu ve oyuncularını araştırıyor.
Kulüp dizisi ne zaman yayınlanacak?
Kulüp dizisi Netflix’te izleyici karşısına çıkacak. Fragmanı çok beğenilen dizi 5 Kasım’da ilk bölümüyle yayınlanacak.
Kulüp dizisi konusu
Matilda’nın çalıştığı gece kulübünün patronu Orhan ile gece kulübünün yönetici Çelebi ve sanatçı Selim’in arasında da ego çatışması vardır. Bir cehennem gibi görünen gece kulübü Matilda’nın katılmasıyla adeta bir yuva haline gelir.
Kulüp dizisi oyuncuları
Kulüp dizisinin başrolünde Gökçe Bahadır yer alırken, güzel oyuncuya Barış Arduç, Salih Bademci, Fırat Tanış, Metin Akdülger ve Asude Kelebek gibi önemli oyuncular eşlik ediyor.