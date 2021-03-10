Kulucahisar Kalesi nerededir, kim tarafından ne zaman fethedildi?

Kuruluş Osman dizisinde Osman Bey’in fethini gerçekleştirmesiyle birlikte Kulucahisar Kalesi’nin tarihi ve nerde olduğu gibi sorular izleyenleri tarafından çok merak edildi. Osman Bey’in dizide verdiği mücadelenin soluksuz izlenmesi bu kalenin öneminin ne olduğu sorusunu akıllara getirdi. İşte tüm detaylar…

1285 yılında Türk kuvvetleri ile Bizans İmparatorluğu arasındaki savaştan sonra Kulucahisar’ın Fethi ya da Kulucahisar Baskını gerçekleşmiştir.

Osmanlı Beyliğinin kurucusu olan Osmangazi’ye babasından Söğüt-Domaniç hattı 1281 yılında miras kalmıştır. Bu hattın çevresindeki Rum tekfurlara belirli bir sistem çerçevesinde askeri harekâta girilmiştir. Bu harekâtların ardından fetihler gerçekleşmiştir. Bunlardan ilki Kulucahisar, sonunucusu ise İnegöl’dür. Osman Bey’in genişleme stratejisinde önemli olan İnegöl tekfuru ile mücadele için İnegöl’ün yanındaki Kulucahisar’ın alınması önem kazanmıştır.

Osman Bey’in yeğeni Savcı Bey’in oğlu olan Bay Hoca şehit düştüğü için İnegöl’ün yakınlarında Emirdağ’ın eteğinde bulunan Kulucahisar Kalesi’ni fethetmiştir. 300 kişiye yakın bir orduyla gece yarısı düzenlediği baskında başarılı olan Osman Bey kalenin artık Türklerin olmasını sağlamıştır.

Kulucahisar Kale’nin fethi Osmanlı tarihindeki ilk kale fethi olması dolayısıyla önem taşımaktadır. Orada bulunan ve Hıristiyan olan topluluk artık oraya Osman Bey’in hükmetmesini kabullendikleri için onlara herhangi bir zarar verilmemiştir.

