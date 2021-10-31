Küçük Felaket adlı filmin konusu ve film hakkındaki yorumlar nelerdir?

Küçük felaket filminin konusu ve yorumu ile sizlerle birlikteyiz. Netflix abla dedi platformunda yayınlanmakta olan bu filmini sizler için yorumlayacağız. Dizinin yorumunu konusunu incelemesini eleştirisini yönetmen senarist oyuncularını karakterlerini yayınlanma tarihini fragmanını hakkında kileri özetini ve ayrıca analizini gibi birçok ayrıntısına da ineceğiz. Keyifli dakikalar dileriz...

Netflix dizi ve film platformu Güney Afrika'da pazarında hızlı bir ilerleyiş ile dikkatleri üstüne çekmeye devam etmekte. Bir nevi netflix aracılığı ile yayınlanan diziler ve filmler kazanmakta. Bir sinemada veya bir televizyon kanalında yayınlanmaya gerek duymadan tüm dünya içerisindeki trendler arasına girmeye hak kazanıyorlar. Netflix birçok izleyiciyi anlık olarak aktive ediyor ve buradan da birçok izlenmeye sahip oluyor. Platform içerisinde oldukça basit yapıda olan film ve dizilerde var. Bugün bahsedeceğimiz küçük felaket adlı filmde basitlik kavramıyla platform içerisinde yerini almış güvenmekte. 3 Ana karaktere ek olarak bir küçük erkek ile birlikte komediyi dramı ve aile temalarını izleyiciye sunmuş bulunmakta.

Filmin konusu nedir?

Filmde mevcut olan aile dram otizm romantik sahnelerin temasına siya isimli bir müzik yıldızı var.

Bu müzik yıldızı grubu ile birlikte tur neden bir diğer tuneye gezmekte iken hayranları ile gerçekten bir bütün olduğunu hisseder. Fakat en son konserinde olağandışı hareketleri sergilemesi sebebiyle önce bulunduğu gruptan sonra da barındığı evden atılır. Son zamanlarda işsiz evsiz ve hiç kimse tarafından sevilmeyen bir kişi olarak karşımıza çıkar ve bu kişi aynı zamanda izleyenlerin içini ısıtacak ve komik sahneler sergileyerek bizleri tebessüm ettirir ve o meşhur sahne olan şans eseri tanışma anı karşımıza çıkar. Bu şans eseri karşılaşmanın ana karakteri ise Mel isimli bir kadındır. Bu kadın siya adlı karakterin kararmış olan dünyasını aydınlatmaya başlar.

Bu iki karakter arasında aşk doğmaya başlar ve siya karakteri kopmuş oldu veya savrulduğu hayata tekrar bağlanmaya başlar. Fakat kadın karakterin birlikte yaşadığı kıskanç babası ve kıskanç oğlu genç adam ile genç kadın arasındaki ilişkinin olumlu yollara gitmesini engellemeye çalışmaktadır. Burada dede torun yarışı mevcuttur. Bu yarış eve giren yabancıya karşı sergilenmektedir. Film içerisinde aile içi çatışma oldukça üst düzeydedir. Buraya erkek karakterimizin farklı olan üslü bu da denk geldiği için bazen çok komik bazen ise dramatik bir yapıya bürünmektedir. Sonuç olarak filmi bir puanlama yapacak olursak bu puanlama on üzerinden altı buçuktur.

Little Big Mouth Film Oyuncu Kadrosu ve Diğer Karakterler: