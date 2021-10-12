Küçük Esnaf konusu ne? Küçük Esnaf filmi konusu ve oyuncuları

2016 yılında beyaz perdede yayınlanan ve o dönem çok beğenilen yerli komedi filmi Küçük Esnaf televizyon izleyicisiyle buluşuyor. Yönetmenliğini Bedran Güzel’in üstlendiği senaryosunu İbrahim Büyükak’ın kaleme aldığı Küçük Esnaf filmi konusu ve oyuncuları merak ediliyor. Küçük Esnaf filmi bu akşam Star TV ekranlarından yayınlanacak.

Küçük Esnaf konusu

Kendi halinde küçük bir mahallede esnaf olan Berhudar’a babasının vefatının ardından büyük bir borç kalır. Babası mafyaya borçlanmıştır. Berhudar’dan borcun ödenmesi istenir ancak kendi halinde küçük bir esnaf olan Berhudar’ın bu parayı ödemesi mümkün değildir.

Mafya Berhudar’ın peşine takılır ve Berhudar ise kaçmaya başlar. Bu süreçte Berhudar’ın başında olmadık işler gelir. Berhudar borç yükünün yanı sıra mahallede aşık olduğu kız için de bir savaş vermektedir. Ancak işler Berhudar’ın istediği gibi ilerlemez.

Küçük Esnaf oyuncuları

Küçük Esnaf filminde rol alan oyuncular ve canlandırdıkları karakterler şu şekildedir;

İbrahim Büyükak – Berhudar Bakır

Zeynep Koçak – Avukat Ezel

Cengiz Bozkurt – Fahrettin

Cezmi Baskın – Hüseyin

Gupse Özay – Burcu

Ünal Yeter – Salih

Olgun Toker – Oktay