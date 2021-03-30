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Küçük Esnaf filmi nerede çekildi? Küçük Esnaf filmi konusu nedir? Küçük Esnaf fragmanı, oyuncuları ve konusu

Star TV ekranlarında bu akşam Küçük Esnaf filmi izleyici karşısına çıktı. İzleyiciler deneyimli oyuncuların yer aldığı Küçük Esnaf filminin konusunu ve filmin nerede çalıştığını merak etmektedir.

30 Mart 2021 Salı 17:46
Küçük Esnaf filmi nerede çekildi? Küçük Esnaf filmi konusu nedir? Küçük Esnaf fragmanı, oyuncuları ve konusu
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Bugün saat 20.00’da Star TV ekranları üzerinden izleyici ile buluşan Küçük Esnaf filminin konusu ve oyuncu kadrosu izleyiciler tarafından merak ediliyor. Küçük Esnaf filminin oyuncuğunu ve senaristliğini Çok Güzel Hareketler Bunlar’dan tanınan Zeynep Koçak ve İbrahim Büyükak üstleniyor.

Küçük Esnaf konusu nedir?

Berhudar’a babasından 100.000 TL borç kalmıştır. Berhudar, babasından kalan borcun tefecilere ödemesi gereken borç olduğunu öğrenince işler karmaşıklaşır. Parayı toplamayan çalışan Berhudar bu sırada bir kadına aşık olur.

Küçük Esnaf oyuncu kadrosu

İbrahim Büyükak

Zeynep Koçak

Cengiz Bozkurt

Gupse Özay

Cezmi Baskın

Ünal Yeter

Olgun Toker

Küçük Esnaf nerede çekildi?

Küçük Esnaf filminin çekimleri İstanbul’da bağlı Ağva, Kadırga ve Samatya semtlerinde yapıldı.

 

 



Son Güncelleme: 30.03.2021 17:46
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