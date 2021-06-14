Kübra Çamlıbel kimdir? Nerelidir? Kübra Çamlıbelkaç yaşındadır?

Kübra Çamlıbel kimdir, nerede doğmuştur gibi sanatçı hakkında merak edilen soruların yanıtlarını sizler için araştırdık. İşte Kübra Çamlıbel'in yaşamına dair detaylar...

Kübra Çamlıbel kimdir?

1994'de Ayında İstanbul'da doğan Kübra Çamlıbel, 17 yaşından beri fotomodel olarak çalışmalarını sürdürmektedir. Kübra Çamlıbel Müjdat Gezen Sanat Merkezi’nde oyunculuk eğitimi almış aynı zamanda Semiha Genç Pilates Studio’da pilates eğitmenliği yapmıştır. Pek çok kaynakta pilates eğitmenliği sertifikasının bulunduğu söylenmektedir. Twitch yayınlarından önce uzun zaman kişiel antrenörlük çalışmalarında da bulunmuştur. Bir röportajında iş geldikçe tekrar model olarak çalıştığını söylemiştir. Bir kaç yıl önce pilates eğitmenlik sertifikasına başvurmuş ve belgesini alarak bire dönem hayatına Personal Trainer olarak devam etmiştir. Şimdilerde ise Twitch'te oyun yayıncısı olarak hayatına devam etmektedir.

Kübra Çamlıbel Twitch serüveni

Kübra Çamlıbel arkadaşlarının ısararı üzerine eğlenmek için Twitch yayını açmış ve hiç benlenmedik bir şekilde izlenme ve takipçisini yükseldiğini fark etmiştir.

Kübra Çamlıbel 2018 yılından bu yana Miranda kullanıcı adı ile Twitch'te yayın yapmaktadır. 2019 senesi itibariyle Twitch kanalında takipçı sayısı 200 binin üzerindedir. Aynı zamanda Instagram hesabında 133 bin, Twitter'da da 5000 bin civarı takpiçisi bulunmaktadır.

Kendisine MirandaKerry kullanıcı adını neden kullandıklarını sorduklarında yanıtında mankentikle ile uğraştığını ve dünyaca ünlü isim olan Miranda Kerr'den ilham aldığını bu yüzden bu adı kullandığını söylemiştir.

Kübra Çamlıbel'in Burcu başak'tır ancak diğer boyu, kilosu gibi bilgilerine ulaşılamamıştır.