Kübra Çamlıbel kimdir? Kübra Çamlıbel nereli, kaç yaşında?

Son zamanların popüler Twitch yayıncısı Kübra Çamlıbel’in kim olduğu merak ediliyor. İşte Kübra Çamlıbel ile ilgili merak edilenler...

Kübra Çamlıbel kimdir?

24 Ağustos 1994 yılında doğan Kübra Çamlıbel, aslen İstanbulludur. Başak burcu olan Kübra yayıncılığın yanı sıra mankenlik de yapmaktadır. Miranda adlı nick ile Twitch platformunda yayın yapan Kübra 26 yaşındadır. 17 yaşından beri fotomodellik ile ilgilenen Kübra, fiziği ve yüzü ile birçok kişinin ilgi odağı olmayı başarmıştır. Fotomodellik dışında pilatesle de ilgilenen Çamlıbel, Twitch yayıncılığına başlamadan önce kişisel antrenörlük işiyle ilgilenmiştir.

Miranda Twitch

Kübra Çamlıbel boyu ve burcu

Miranda Twitch hesabında tam zamanlı olarak yayıncılık yapmaktadır. Kübra Çamlıbel yayıncılık işine 2018’de League of Legends oynayarak ile başlamıştır. Kübra, yayıncılığa başladıktan kısa bir süre sonra oldukça yüksek izlenme sayısına ulaştı. Kübra Çamlıbel, Twitch yayınlarında çoğu zaman LoL ve PUBG oyunlarını oynuyor. Özellikle LoL takipçi kitlesi tarafından çok sevilen Miranda Twitch de yayın yaparken alt koridorda ADC rolünü üstleniyor. Oynadığı oyunlarda da oldukça başarılı bir şekilde sonuç alıyor. Miranda Twicth kanalında 350k+ takipçiye sahip.

Kübra Çamlıbel’in boyu tam olarak bilinmemektedir. Ancak ınstagram fotoğraflarına baktığımızda ortalama olarak 1.65-1.70 arası olduğunu söyleyebiliriz. Sizlerde Kübra’nın instagram hesabına buradan göz atabilirsiniz: https://www.instagram.com/mirandaorlayn/?hl=tr

Kübra’nın Başak burcu olduğu bilinmektedir. Ancak özel hayatı hakkında bundan daha fazla bilgi elimizde bulunmamaktadır. Nereli olduğu, boyu ve kilosu hala bilinmemektedir. Hakkında bilinen tek şey lakabının neden “MirandaKerry” olduğu ve yaşıyla, burcudur. Lakabının miranda olmasının nedeni de zamanında mankenlik ile uğraşması ve ünlü manken Miranda Kerr’den esinlenmesidir.

