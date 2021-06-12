Kübra Çamlıbel kimdir? Kübra Çamlıbel nereli, kaç yaşında?

Son zamanların popüler Twitch yayıncısı Kübra Çamlıbel’in kim olduğu merak ediliyor. İşte Kübra Çamlıbel ile ilgili merak edilenler...
Kübra Çamlıbel kimdir?
24 Ağustos 1994 yılında doğan Kübra Çamlıbel, aslen İstanbulludur. Başak burcu olan Kübra yayıncılığın yanı sıra mankenlik de yapmaktadır. Miranda adlı nick ile Twitch platformunda yayın yapan Kübra 26 yaşındadır. 17 yaşından beri fotomodellik ile ilgilenen Kübra, fiziği ve yüzü ile birçok kişinin ilgi odağı olmayı başarmıştır. Fotomodellik dışında pilatesle de ilgilenen Çamlıbel, Twitch yayıncılığına başlamadan önce kişisel antrenörlük işiyle ilgilenmiştir.
Miranda Twitch
Kübra Çamlıbel boyu ve burcu
Kübra Çamlıbel’in boyu tam olarak bilinmemektedir. Ancak ınstagram fotoğraflarına baktığımızda ortalama olarak 1.65-1.70 arası olduğunu söyleyebiliriz. Sizlerde Kübra’nın instagram hesabına buradan göz atabilirsiniz: https://www.instagram.com/mirandaorlayn/?hl=tr
Kübra’nın Başak burcu olduğu bilinmektedir. Ancak özel hayatı hakkında bundan daha fazla bilgi elimizde bulunmamaktadır. Nereli olduğu, boyu ve kilosu hala bilinmemektedir. Hakkında bilinen tek şey lakabının neden “MirandaKerry” olduğu ve yaşıyla, burcudur. Lakabının miranda olmasının nedeni de zamanında mankenlik ile uğraşması ve ünlü manken Miranda Kerr’den esinlenmesidir.