Kubilay Tunçer kimdir? Kubilay Tunçer hakkında merak edilenler

1969 Balıkesir doğumlu Kubilay Tunçer, eğitim hayatını ilkokul ve ortaokul doğduğu şehir Balıkesir’de tamamlanmış, lise eğitimine ise Amerika’da tamamlamıştır. Ankara ODTÜ’De psikoloji ve lisans bilim felsefesi üzerine yüksek lisans yapan oyuncu daha sonra Bilgi Üniversitesinde kültürel incelemelerde bulundu. 2.yüksek lisans eğitimi yapan Tunçer, Yaşar ve Bilgi Üniversitelerinde senaryo ve iş yönetimi olarak MBA dersleri verdi.

2009 senesinde Merlin ödülünü kazanan oyuncu daha sonra en iyi kabare sihirbazı seçildi. Uzun yıllar sihir ile uğraşan Tunçer, 2017 senesinde Belgrad 1.ödülün sahibi oldu.





Bir zamanlar ATV ekranlarında ‘Hokus Pokus’ programı hazırlayan sihirbaz programına dünya sihirbazlarını konuk etti.

Sihirbazlar üzerine ‘Herkes Sihirbaz Olacak’ isimli kitabı çıkardı. 2009 yılında ‘Afife’ isimli en iyi oyun yazarı ödülü aldı. Hem oyunculuk hemde sihirbazlık alanında başarılı olan Tunçer, kendini her bölümde geliştirmeye devam ediyor. Birçok konferanslara katılarak meraklı kişilere eğitim veren oyuncu, halen bu işi yapmaktadır.

Birçok dizi ve filmde rol alan oyuncu yurtdışında da konferanslar ve eğitimler verdi. QB Tunçer adını sahnede kullanan oyuncu memleketi Balıkesir, burcu ikizlerdir.

Kubilay Tunçer’im yer aldığı projeler;

Şaşıfelek Çıkmazı,

Cinlerle Periler,

Kırlangıç,

Ödünç Hayat,

Araf,

Mutluluk,

Pazar Bir Ticaret Masalı,

Limon Ağacı,

Yapma Diyorum,

Bir zamanlar Anadoluda,

Bir Zamanlar Osmanlı Kıyam,

Patlak Sokaklar,

Galip Derviş, Çekmeceler,

Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz,

Tatlı Küçük Yalancılar

Gülümse Yeter.