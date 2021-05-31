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Kubilay Güleçoğlu kimdir, nerede doğmuştur? Kubilay Güleçoğlu evli mi? Kubilay Güleçoğlu kaç yaşında?

Kubilay Güleçoğlu kimdir? Nerede doğmuştur? Nerede yaşamaktadır? Kaç yaşındadır? Evli mi? Gibi sorular merak edilmeye başlandı. Kubilay Güleçoğlu’nun hayatı merak edilen konular arasında yer aldı.

31 Mayıs 2021 Pazartesi 13:57
Kubilay Güleçoğlu kimdir, nerede doğmuştur? Kubilay Güleçoğlu evli mi? Kubilay Güleçoğlu kaç yaşında?
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Kubilay Güleçoğlu kimdir? Aslen nerelidir? Kaç yaşındadır? Boyu ve kilosu kaç? Evli mi? Kubilay Güleçoğlu’nun hayatı hakkında merak edilenler araştırılmaya başlandı.

Kubilay Güleçoğlu kimdir? Nereli ve kaç yaşındadır?

Kubilay Güleçoğlu’nun yer aldığı yapımların neler olduğu merak ediliyor. Kubilay Güleçoğlu aslen nerelidir? Kaç yaşındadır? Hangi filmlerde ve dizilerde rol almıştır? Gibi birçok soru araştırılmaya başlandı.

1985 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Kubilay Güleçoğlu, Bayrampaşa Rıfat Canayakın Lisesi'nden mezun oldu. Aydın Üniversitesi Kamu Yönetimi Bölümü mezunu Kubilay Güleçoğlu, "Acemi Cadı" dizisi ile ilk dizi deneyimini yaşadı. Daha sonra Kanıt dizisinde sevimli bir polis karakterini canlandırmıştır.

TİK / Tourette Sendromu Gönüllüleri Gençlik Temsilcisi Kubilay Güleçoğlu sempozyumda bu konudaki hassasiyetini gösterdi. Dünya çapında binlerce insanı etkileyen bu nadir hastalıkları vurgulamak için bir etkinlik düzenlendi. Acıbadem Kerem Aydınlar Üniversitesi kampüsünde düzenlenen sempozyumda uzmanlar, araştırmacılar, denek temsilcileri nadir görülen hastalıklarla ilgili araştırmalar yapmak ve sorunları çözmek için bir araya geldi.

2018 yılında evli çiftlerin kervanına Özge Sesli ile dünya evine girdi.

Biray Dalkıran'ın yönettiği komedi filmi "Bana Bir Soygun Yaz" da Hakan Yılmaz, Sera Tokdemir ve Mehmet Özgur'la birlikte rol aldı.

2014 yılında Onur karakteriyle "Seni Seviyorum Adamım" da başrol oynadı ve ardından TRT ekranlarında boy gösteren yakışıklı oyuncu, TRT Marmaray Belgeseli ile 11 ülkede 12 bölümle kariyerini taçlandırdı. Tiyatro oyunu "Pürtelaş" da da başarıyla oynadı.

Alemin Kralı, Ezel, Geniş Aile gibi çok sayıda televizyon dizisinin yanı sıra Pia Kek ve Hobby Jöle reklamlarında rol almıştır. Kubilay Güleçoğlu oyunculuğun yanı sıra sunucu, model ve manken olarak çalışmıştır.


Son Güncelleme: 31.05.2021 13:57
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Kubilay GüleçoğluDiziFilmKimdirHayatı
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