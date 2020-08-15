Kuaförüm Sensin yeni sunucusu kimdir, Gözde Kansu neden yok, neden değişti? Çiğdem Batur hakkında bilgiler

Show TV ekranlarında izleyicilerin karşısına çıkan Kuaförüm Sensin yarışma sunucusu Gözde Kansu geçtiğimiz hafta programdan ayrılmıştı. Kansu’nun ayrılığı sonrasında Kuaförüm Sensin yeni sunucusu araştırılmaya başlanmıştı.
Kuaförüm Sensin yeni sunucusu kimdir?
Çiğdem Batur kimdir?
13 Temmuz 1982 tarihinde dünyaya gelen Çiğdem Batur, Gazi Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım bölümü mezunudur. Bahçeşehir Üniversitesi ileri oyunculuk alanında yükse lisans yapan Batur daha sonra oyunculuk kariyerine başlamıştır.
2014 yılında Alışveriş Çantası programını sunan Batur daha sonra Kurtlar Vadisi Pusu dizisinde Savcı Leyla karakterine hayat vererek kitleler tarafından tanınmaya başlanmıştır. Ünlü oyuncu şimdilerde Kuaförüm Sensin yarışma programının sunuculuk görevine getirilmiştir.