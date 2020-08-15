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Kuaförüm Sensin yeni sunucusu kimdir, Gözde Kansu neden yok, neden değişti? Çiğdem Batur hakkında bilgiler

Kuaförüm Sensin yarışma sunucusu Gözde Kansu'nun ayrılığı sonrasında yeni sunucu Çiğdem Batur hakkında araştırma yapılmaya başlandı. İşte Çiğdem Batur hakkında bilgiler.

15 Ağustos 2020 Cumartesi 20:09
Kuaförüm Sensin yeni sunucusu kimdir, Gözde Kansu neden yok, neden değişti? Çiğdem Batur hakkında bilgiler
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Show TV ekranlarında izleyicilerin karşısına çıkan Kuaförüm Sensin yarışma sunucusu Gözde Kansu geçtiğimiz hafta programdan ayrılmıştı. Kansu’nun ayrılığı sonrasında Kuaförüm Sensin yeni sunucusu araştırılmaya başlanmıştı.

Kuaförüm Sensin yeni sunucusu kimdir?


Show TV ekranlarında büyük bir ilgiyle takip edilen moda yarışması Kuaförüm Sensin Global Medya yapımcılığında ekranlara geliyor. Bülent Ersoy, Işıl Reçber, Seçkin Süngüç ile Adnan Serter’in jüri koltuğunda oturduğu yarışma programının sunuculuğuna Çiğdem Batur getirildi.

Çiğdem Batur kimdir?

13 Temmuz 1982 tarihinde dünyaya gelen Çiğdem Batur, Gazi Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım bölümü mezunudur. Bahçeşehir Üniversitesi ileri oyunculuk alanında yükse lisans yapan Batur daha sonra oyunculuk kariyerine başlamıştır.

2014 yılında Alışveriş Çantası programını sunan Batur daha sonra Kurtlar Vadisi Pusu dizisinde Savcı Leyla karakterine hayat vererek kitleler tarafından tanınmaya başlanmıştır. Ünlü oyuncu şimdilerde Kuaförüm Sensin yarışma programının sunuculuk görevine getirilmiştir.



Son Güncelleme: 15.08.2020 20:35
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çiğdem BaturKuaförüm SensinKurtlar Vadisi
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