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Kuaförüm Sensin yeni sunucusu Çiğdem Batur kimdir, nereli, kaç yaşında?

Sıcak gündemde yer tutan Kuaförüm Sensin yeni sunucusu Çiğdem Batur kimdir, nereli, kaç yaşında? ve yeni ayrıntılarıyla merak uyandıran habere ilişkin tüm güncel gelişmeleri hemen öğrenmek istiyorsanız, siz de 18 Ağustos 2020 Salı tarihli haberimizi okuyabilirsiniz.

18 Ağustos 2020 Salı 21:29
Kuaförüm Sensin yeni sunucusu Çiğdem Batur kimdir, nereli, kaç yaşında?
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Show TV ekranlarında izleyicilerin karşısına çıkan Kuaförüm Sensin yarışma sunucusu Gözde Kansu geçtiğimiz hafta programdan ayrılmıştı. Kansu’nun ayrılığı sonrasında Kuaförüm Sensin yeni sunucusu araştırılmaya başlanmıştı.

Kuaförüm Sensin yeni sunucusu kimdir?


Show TV ekranlarında büyük bir ilgiyle takip edilen moda yarışması Kuaförüm Sensin Global Medya yapımcılığında ekranlara geliyor. Bülent Ersoy, Işıl Reçber, Seçkin Süngüç ile Adnan Serter’in jüri koltuğunda oturduğu yarışma programının sunuculuğuna Çiğdem Batur getirildi.

Çiğdem Batur kimdir?

13 Temmuz 1982 tarihinde dünyaya gelen Çiğdem Batur, Gazi Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım bölümü mezunudur. Bahçeşehir Üniversitesi ileri oyunculuk alanında yükse lisans yapan Batur daha sonra oyunculuk kariyerine başlamıştır.

2014 yılında Alışveriş Çantası programını sunan Batur daha sonra Kurtlar Vadisi Pusu dizisinde Savcı Leyla karakterine hayat vererek kitleler tarafından tanınmaya başlanmıştır. Ünlü oyuncu şimdilerde Kuaförüm Sensin yarışma programının sunuculuk görevine getirilmiştir.



Son Güncelleme: 18.08.2020 21:29
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Kurtlar VadisiKuaförüm Sensinçiğdem Batur
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