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Kuaförüm Sensin programının sunucusu Gözde Kansu neden ayrıldı?

Kuaförüm Sensin sunucusunun neden programdan ayrıldığı belli oldu. Sunucu Gözde Kansu'nun yeni sezonda ne yapacağı açıklandı.

27 Ağustos 2020 Perşembe 18:15
Kuaförüm Sensin programının sunucusu Gözde Kansu neden ayrıldı?
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Beğenilerek takip edilen Kuaförüm Sensin yarışmasının güzel sunucusu Gözde Kansu işinden ayrıldı. Gözde Kansu’dan önceki sunucu Özge Borak yarışmanın izlenme seviyesini çok fazla yükseltemediği için akıllara Gözde Kansu gelmişti ve beklenildiği gibi yarışmanın izlenme oranı çok yükselmişti. 

Jürilerinde sık değişimler yaşanan programda bir sürü önemli isim gidip yenileri gelmişti. Bu sefer ise sunucu Gözde Kansu programdaki yerinden ayrıldı.

Gözde Kansu’nun programdan ayrılma nedeni nedir?


Çok yoğun bir çalışma programına sahip olan yarışma, sunucu Gözde Kansu’nun neredeyse tüm vaktini kapladığı için başka bir proje çekimine süre kalmamasına neden oluyor. Sürekli aynı döngü içerisinde olan sunucu bu durumdan bunalmış. Menajeri üzerinden yapımcılara programı bıraktığını duyuran Gözde Kansu’ya yeni dizi ve filmlerden oyunculuk teklifi gelmiş. Gözde Kansu’nun da zaten programdan ayrılma sebebi bu idi. Daha fazla oyunculuk yapmak ve bu meslekte daha başarılı olabilmek. 

Gözde Kansu yeni sezonda program sunucusu olarak değil, oyuncu olarak çıkacak karşımıza.

Programa gelecek olan sunucu merak konusu oldu.

Yarışmanın yapımcısı olan Provizyon Medya çok büyük bir geri dönüş yapmak istiyor ve herkesin ilgisini çekecek bir sunucu düşünüyor. Ancak henüz yeni sunucu hakkında bir bilgi verilmedi.



Son Güncelleme: 27.08.2020 18:15
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