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Kuaförüm Sensin programının final yapma sebebi ne, neden yok, neden yayınlanmadı? Programın yerine ne başlayacak?

Show TV ekranlarında gündüz kuşağı programı olan Kuaförüm Sensin final yapmasının sebebi ne? Kısa süre önce jüri değişikliği de yapan yarışma programında ne ters gitti? Kuaförüm Sensin yerine gelecek olan program ne olacak? Bu soruların cevabına yazımızdan ulaşabilirsiniz. İşte detaylar...

29 Eylül 2020 Salı 12:09
Kuaförüm Sensin programının final yapma sebebi ne, neden yok, neden yayınlanmadı? Programın yerine ne başlayacak?
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Kuaförüm Sensin Neden Final Yaptı?

Popüler bir günlük program Show TV ekranlarında yayınlanan ``Kuaförüm Sensin'' yarışmasıydı. Sıralamalarda istediği başarıyı gösteremeyince kanal yarışma ile ilgili son kararı verdi. Global medya prodüksiyonunda yayınlanan Berber Sensin yarışması, son zamanlarda değişen sunucularla birlikte programda yer alıyor. Bülent Ersoy'un da programda jüri olarak yer aldığı Yarışmada, istediği notları alamadı. Bülent Ersoy'un sözleşmesi feshedilince yerine Fatih Ürek geldi ve ev sahipliği yaptı.

Kuaförüm Sensin yarışmasının jüri üyeliğini Fatih Ürek, Işıl Reçber, Seçkin Süngüç ve Adnan Serter yaparken sunucu koltuğunda Çiğdem Batur vardı. Birbirinden ünlü isimlerin yer aldığı Kuaförüm sensin yarışması istenilen başarı sağlanamadı ve reyting sıralamasında geride kalmaya başladı. Bundan dolayı yarışmanın yayından kaldırılması kararı verildi.  

Kuaförüm Sensin Başka Kanalda Yayınlanır mı?


Kuaförüm Sensin yarışması Show TV ekranında final yaptıktan sonra yayın hayatında başka bir kanalda devam edecek mi? yarışmanın reyting sıralaması çok düşük olduğundan dolayı yayın hayatına başka bir kanalda devam etmesi zor gibi görünüyor.  Yarışmanın son bölümünden sonra ekranlara veda ederek yayın hayatına son vermesi bekleniyor.

Kuaförüm Sensin Yarışması Yerine Hangi Program Başlayacak?

Kuaförüm sensin yarışması yayın hayatına son verdikten sonra programın yerine geçecek olan dizi ya da programın geçeceği sorusu sorulmaya başlandı. Hafta içleri saat 12.30 da yayınlanan Kuaförüm Sensin yarışmasının yerine sabah programlarından herhangi biri konulur. Show TV’de Asuman ile Sevgili Dünürüm ile Didem Arslan Yılmaz ile Vazgeçme gibi gündüz kuşağı programları gösteriliyor. Show TV ekranında gündüz kuşağı programı olarak farklı ve yeni bir program yayın hayatına başlayarak Kuaförüm Sensin yerine yayınlanacaktır.

Kuaförüm Sensin Yarışması Yerine Öykü Gürman ile Günün Yemeği

Yayın hayatında istenilen başarıyı gösteremeyen Kuaförüm Sensin yarışması yayından kaldırılınca onun yerine gelecek olan programın ne olacağı belli oldu. Her sabah 12.30’da Öykü Gürman ile Günün Yemeği programının ekranlarda olacak. Programın ev hanımları tarafından beğenileceği ve reytinglerde yüksek sıralarda olacağı düşünülmekte.



Son Güncelleme: 29.09.2020 12:09
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Anahtar Kelimeler:
Kuaförüm SensinShow TvFinal
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