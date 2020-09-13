Kuaförüm Sensin jüriliğinde Bülent Ersoy niçin yok, neden ayrıldı? Fatih Ürek yeni sezonda Kuaförüm Sensin'de

4 Haziran'da Bülent Ersoy'un kendi imzasını attığını ve her ay 3 milyon ila 250 bin lira alacak olan Kuaförüm Sensin jürisi olduğunu duymuştuk. Kuaförüm Sensin programı 2 ay içinde yeni değişiklikler yaptı ve yeni sezona başladı. Global Medya, Bülent Ersoy'un gelişiyle Kuaförüm Sensin programının reytinglerinin yükseleceğine inanmıştı lakin beklenildiği gibi olmadı.

Kuaförüm Sensin 2020-2021 sezonuna beklenildiği gibi yüksek bir reytingle başlayamadı. Bir önceki sezona göre büyük bir reyting kaybına uğradı. Bu durum sonucunda Kuaförüm Sensin'in yapımcısı Bülent Ersoy 3 milyon 250 binden fazla ödeme yapmak istemedi. Aylık ücretini ödeyemeyince Bülent Ersoy ile olan sözleşmesi feshedildi. Bülent Ersoy, Kuaför Sensin'i gönüllü olarak bırakmadı. Yapımcı Bülent Ersoy'un gelişiyle reyting rekoru kıracağını düşündü, ancak planladığı halde yapımcı, Bülent Ersoy'a ödenecek parayı ödeyemedi. Sonuç olarak yollar Bülent Ersoy ile yollar ters düştü.

Bülent Ersoy’un Yerine Fatih Ürek İle Anlaşıldı

Gelinim Mutfakta'yı geçen sezon Kanal D ekranlarında sunan Fatih Ürek, Gelinim Mutfakta'dan 2020-2021 sezonu için ayrıldı ve yeni jüri üyesi olarak Kuaförüm Sensin'e katıldı. Fatih Ürek ile Bülent Ersoy'un maaşının çok altında sözleşme imzalandı. Bu, Kuaförüm Sensin’in yapımcısı olan Global Medya'yı biraz rahatlattı.