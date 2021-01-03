İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Rüştü ve Işıl Reçber'in kızları Tuana, güzelliği ile herkesi büyüledi
Rüştü ve Işıl Reçber'in kızları...
İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Trump'ı uyardı!
Son Dakika
İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad...
Kırmızı Oda'nın Boncuk'u Burcu Biricik'ten samimi estetik itirafı!
Kırmızı Oda'nın Boncuk'u Burcu Biricik'ten...
İngiltere'den gelen 15 kişide mutasyonlu virüs tespit edildi! Bakan Koca açıklamalarda bulundu
İngiltere'den gelen 15 kişide mutasyonlu...

KRT TV Türksat uydu frekans, polarizasyon, sembol oranı ve fec değeri nedir? KRT TV canlı izleme linki

TV kanallarını izlemek için doğru frekans bilgisinin girilmesi gerekmektedir. Peki KRT TV frekansı nedir? KRT TV polarizasyonu, Fec değeri, sembol oranı ve uydu Nedir? KRT TV kanalının frekans bilgileri araştırılmaya başlandı.

03 Ocak 2021 Pazar 11:15
KRT TV Türksat uydu frekans, polarizasyon, sembol oranı ve fec değeri nedir? KRT TV canlı izleme linki
Takip Et:

Herhangi bir TV kanalını izleyebilmek için frekans bilgilerini eksiksiz bir şekilde girmeniz gerekir. KRT TV frekans bilgileri nedir? KRT TV polarizasyon, fec değerleri, sembol oranı ve uydusunun ne olduğu merak içerisinde araştırılıyor.

Bazı kanallara ait olan frekans bilgileri uydu alıcılarına göre değişmektedir. Bazılarındaysa bütün uydu alıcılarında aynı frekansı bilgilerinin girilmesiyle açılmaktadır.

KRT TV frekans bilgileri

Uydu: TÜRKSAT 4A

Frekans: 11855

Polarizasyon: V (Dikey)

Sembol Oranı: 30000

FEC: 3/4

KRT TV canlı izle

KRT TV kanalını intenet üzerinden izleyebilmekte mümkündür. KRT TV kanalını ekrandan canlı bir şekilde izleyebildiğiniz gibi resmi intenet adresi üzerinden de izleyebilirsiniz

http://www.krttv.com.tr/krtplayer/KrtPlayer.html



Son Güncelleme: 03.01.2021 11:15
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
KRT TVFrekansUydu Bilgileri
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Survivor 2021 oyuncu Çağrı Atakan kimdir?
Survivor 2021 oyuncu Çağrı Atakan kimdir?
Survivor 2021 Oyuncu Öykü Çelik kimdir?
Survivor 2021 Oyuncu Öykü Çelik kimdir?
Survivor 2021 Başpehlivan İsmail Balaban kimdir?
Survivor 2021 Başpehlivan İsmail Balaban kimdir?
Survivor 2021 Hayrettin kimdir?
Survivor 2021 Hayrettin kimdir?
Survivor Batuhan Karacakaya kimdir?
Survivor Batuhan Karacakaya kimdir?
Sen Çal Kapımı Eymen kimdir? Mert Öcal kimdir?
Sen Çal Kapımı Eymen kimdir? Mert Öcal kimdir?

Popüler Haberler

KRT TV Türksat uydu frekans, polarizasyon, sembol oranı ve fec değeri nedir? KRT TV canlı izleme linki
Acemi Anneler dizisi Ezgi karakteri kimdir? Tuğçe Özbey kimdir, nereli, kaç yaşında?
2021-2022 yılında yayın hayatına başlayacak olan yeni diziler ve yayınlanacağı kanallar hangileridir?
Emekli kaplıca tedavisinden nasıl faydalanılır? 2021 Kaplıca tedavisi masrafları SGK karşılar mı?
4B işçi kadrosu nedir? 4B işçi kadrosunda olan işçiler kimlerdir?
Devlet hastanesi sigortasız muayene fiyatları 2021
Acemi Anneler dizisi Melahat kimdir? Deniz Gökçe Kayhan'ın hayatı!
Acemi Anneler dizisi Aleyna kimdir? Aslı Babayiğit'in hayatı ve rol aldığı yapımlar
Kanal D Yatıya Misafirim Var basvuru formu başvuru adresi ve şartları
Halk TV Türksat uydu frekans, polarizasyon, sembol oranı ve fec değeri nedir? Halk TV canlı izleme linki
Özel bankalarda kredi faiz oranları düşecek mi, yükselir mi, son durum ne? Kredi çekmek için uygun zamanı mı?
Show TV Ramo dizisinin konusu ve türü ne?
Muayene ilaç katılım payı nedir, muayene ilaç katılım payı sorgulama işlemi nasıl yapılır?
Devlet kira yardımı nasıl alınır? 2020 Devlet kira yardımı şartları nelerdir, kimlere verilir?
Kanalların yayın akışları 21 Şubat Cuma ATV, KANAL D, STAR TV, FOX TV, TV 8, SHOW TV ve TRT 1 yayın akışları! TV'de bugün hangi diziler ve programlar var?
Türkan Hanımın Konağı dizisinde Rabia karakterini Arzu Yanardağ canlandırıyor
Tvnet Tv Türksat uydu frekans, polarizasyon, sembol oranı ve fec değeri nedir? Tvnet canlı izleme linki
Emekli promosyonları en yüksek veren banka hangisi? 2021 Emekli promosyonu en fazla hangi banka veriyor?
Boşanma dilekçeleri nerelere teslim edilir? 2021 Boşanma dilekçesi ücretleri
Kanal D canlı yayın akışı 03 Ocak 2021 Pazar Kanal D'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
Müge Anlı adli tıp uzmanı Şevki Sözen neden yok, geri gelecek mi?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.