KRT TV Türksat uydu frekans, polarizasyon, sembol oranı ve fec değeri nedir? KRT TV canlı izleme linki

Herhangi bir TV kanalını izleyebilmek için frekans bilgilerini eksiksiz bir şekilde girmeniz gerekir. KRT TV frekans bilgileri nedir? KRT TV polarizasyon, fec değerleri, sembol oranı ve uydusunun ne olduğu merak içerisinde araştırılıyor.

Bazı kanallara ait olan frekans bilgileri uydu alıcılarına göre değişmektedir. Bazılarındaysa bütün uydu alıcılarında aynı frekansı bilgilerinin girilmesiyle açılmaktadır.

KRT TV frekans bilgileri

Uydu: TÜRKSAT 4A

Frekans: 11855

Polarizasyon: V (Dikey)

Sembol Oranı: 30000

FEC: 3/4

KRT TV canlı izle

KRT TV kanalını intenet üzerinden izleyebilmekte mümkündür. KRT TV kanalını ekrandan canlı bir şekilde izleyebildiğiniz gibi resmi intenet adresi üzerinden de izleyebilirsiniz

http://www.krttv.com.tr/krtplayer/KrtPlayer.html