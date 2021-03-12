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KRT TV sunucusu Ülkü Çoban kimdir? Ülkü Çoban evli mi, kaç yaşındadır?

KRT TV sunucusu Ülkü Çoban kimdir? Ülkü Çoban kimdir? Ülkü Çoban kaç yaşında? Ülkü Çoban nereli? Ülkü Çoban evli mi? KRT TV sunucusu Ülkü Çoban herkesin dikkatini çekmeyi başararak araştırma konusu oldu. Vatandaşlar KRT TV sunucusu Ülkü Çoban'ın hayatı hakkında detayları merakla araştırıyor.

12 Mart 2021 Cuma 13:10
KRT TV sunucusu Ülkü Çoban kimdir? Ülkü Çoban evli mi, kaç yaşındadır?
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Herkes KRT TV sunucusu Ülkü Çoban’ın kim olduğunu ve hayatı hakkındaki detayları merakla araştırıyor.

Ülkü Çoban kimdir?

Ülkü Çoban, 20 Ocak 1984 yılında dünyaya gelmiştir. Lise eğitimini Kabataş Erkek Lisesi’nde tamamlayan Çoban, 2002 yılında buradan mezun olmuştur. Lisans eğitimine ise 2002 yılında İstanbul Üniversitesi Radyo ve Sinema Bölümü’nde başlayarak, bu bölümden 2008 yılında mezun olmuştur. Mezuniyetinin ardından birçok işte çalışan Ülkü Çoban, 2015 yılında Yurt TV kanalında, 2015 Nisan’da haber spikeri, program sunucusu olarak çalışmaya başlamış ve Temmuz 2017’ye kadar bu kanal bünyesinde çalışmıştır. Bu dönemlerde Yurt gazetesinde muhabir olarak görev yapmıştır. 2017 yılının Temmuz ayında ise Flash TV’de haber spikerliği olarak çalışmıştır. Ülkü Çoban son olarak KRT TV ekranlarında haber sunuculuğu olarak görevine devam etmektedir.

Güzelliğiyle herkesin dikkatini üzerine çeken Ülkü Çoban sosyal medyayı da oldukça aktif kullanmaktadır. İnstagram hesabında 7 binden fazla takipçisi bulunan güzel sunucu, Yönetmen Tufan Zaneshan ile evlidir.



Son Güncelleme: 12.03.2021 13:10
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