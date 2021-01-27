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Kristen Stewart'ın Prenses Diana'yı canlandırdığı Spencer filminden ilk görseller!

Spencer, bir zamanlar yaşantısı ile insanların dikkatini üzerine çeken ve ölümü ile bütün dünyayı yasa boğan Prenses Diana'nın yaşamını ve sır dölü ölümünü konu alacak. Başrollerinde Kristen Stewart'ın bulunduğu diziden ilk bakış görselleri sinemaseverler ile buluştu. İşte detaylar...

27 Ocak 2021 Çarşamba 21:23
Kristen Stewart'ın Prenses Diana'yı canlandırdığı Spencer filminden ilk görseller!
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Başrolünde ünlü oyuncu Kristen Stewart’ın bulunduğu ve türünün biyografik filme gireceği düşünülen “Spencer” filminden ilk görseller sinemaseverlerin beğenisine sunuldu. En son yaptığı Ema adlı film ile birçok izleyicinin beğenisini ve sevgisini kazanan, Pablo Larrain’in yönetmenliğini yapacağı Spencer’ın paylaşılan ilk görselinde; Kristen Stewart’ı Prenses Diana olarak görmekteyiz. İngiltere’nin en unutulmaz isimlerinden birisi, Prenses Diana’nın büyük ilgi çeken yaşamının ardından üzücü ve gizem dolu ölümüyle birlikte bütün dünya derin bir yasa boğulmuştu.

 

 

Senaryosu ünlü diziler olan Peaky Blinders ve Locke dizisiyle hayranlara kendini sevdiren Steven Knight tarafından yazılıyor. Spencer’ın bilinen konusu ise; Spencer, 1981 senesinde Prens Charles’la evlenen Diana Frances Spencer’ın yaşımını konu edinecek. Norfolk’ta yer alan sarayında beraber geçirdikleri son Noel tatiline odaklanacak olan filmde; Prens Charles ile olan birlikteliğini bitirmeyi planlayan ve kendisini bir gün ülkesinin kraliçesi yapacak yolu bırakmayı kafasında netleştirdiği zamanı gösterecek.

 

 

Pablo Larrain, Spencer adlı yapım için büyük bir film ekibi oluşturmuştur. Portrait of a Lady on Fire’ın görüntü yönetmenliğini yapan Claire Mathon, Little Women’ın kostümlerini tasarlayan Jacqueline Durran, Murder On The Orient Express’in makyaj ve saç tasarımını yapan Wakana Yoshihara ve Inception adlı yapım ile ismini duyuran Guy Hendrix Dyas; Spencer’ın film yapımındaki önemli isimlerdir.

 

Spencer’ın Stewart dışında hangi oyunculardan oluşacağı henüz bilinmemekte. Filmin yayın tarihi ise Prenses Diana’nın ölümünün 25’inci yıl dönümü, yani 2022 yılında vizyona gireceği bekleniyor.



Son Güncelleme: 27.01.2021 21:23
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Anahtar Kelimeler:
SpencerSpencer FilmiKristen StewartKristen Stewart InstagramKristen Stewart TwitterPrenses Diana
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