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Kral Şakir Mikrop Avcıları nasıl izlenir? Exxen Kral Şakir Mikrop Avcıları filmi konusu

Acun Ilıcalı'nın yılın başında kullanıma açtığı Exxen dijital yayın platformunda çocukların yakından takip ettiği Kral Şakir Mikrop Avcıları, yayınlanmaya başladı. Yayın hayatına başlamasıyla beraber çoğu kişi, Exxen'den nasıl izleyebileceklerini ve abonelik fiyatlarını araştırmaya başladı.

17 Şubat 2021 Çarşamba 15:24
Kral Şakir Mikrop Avcıları nasıl izlenir? Exxen Kral Şakir Mikrop Avcıları filmi konusu
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Kral Şakir Mikrop Avcıları nasıl ve nereden izlenir? Çoğu kişi, Kral Şakir’in nasıl izleneceğini merak etmeye başladı. Yeni dijital içerik platformu Exxen'de yayınlanan Mikrop Avcıları, seyircilerin karşısına çıktı. Exxen Kral Şakir yayın hayatına başladı...

Kral Şakir oyun zamanı, Kral Şakir Mikrop Avcıları nasıl izlenir? Kral Şakir oyun zamanı full izle

Pek çok kişi çizgi film olan Kral Şakir’in nereden ve nasıl izleneceğini araştırmaya başladı. Yakın zamanda Exxen dijital platformunda Kral Şakir, yayınlanmaya başladı. Çocukların severek izlediği Kral Şakir Mikrop Avcıları, Exxen dijital platformunda yayın hayatına başladı.

Exxen mikrop avcıları

Türkiye’nin yeni dijital TV platformu Exxen Mobil, 1 Ocak 2021'de yayın hayatına başladı. Kısa sürede 500.000'i aşkın üyesi bulunan Exxen Mobil, her gün yeni diziler, yarışmalar ve belgeseller ile izleyicilerin ilgisini çekmektedir. Herkesin izlediği Kral Şakir Mikrop Avcıları ekranlara gelmeye başladı.

Kral Şakir Mikrop Avcıları filmi nasıl izlenir?

Çocuklarınızın eğlenceli bir dönem tatili geçirmesini istiyorsanız exxen.com'a kaydolarak Kral Şakir Mikrop Avcıları’nı seyredebilirsiniz.

Exxen 7 gün ücretsiz izle

Exxen ditijal platformu, denemeniz için size 7 günlük ücretsiz abonelik sağlar. 7 gün boyunca izleyebilmek için kullanıcı adınız ve e-posta adresiniz ile kayıt olmanız gerekmektedir. Aboneliğinizi iptal etmezseniz ve ödeme bilgilerinizi 7 günlük ücretsiz seyretmenizin ardından aboneliği iptal etmezseniz ödeme otomatik olarak hesabınızdan düşecektir. Aylık reklamsız abonelik 20 Türk lirası, reklamlı abonelikse 10 Türk lirasıdır.

Exxen abonelik ücreti aylık 9.90 TL

Hayatın her kesiminden insanların rahatlıkla erişebilmesi için uygun fiyat politikası izleyeceklerini belirten Ilıcalı, Instagram hesabından beklenen açıklamayı yaptı. Exxen için abonelik ücreti 9,99 TL olarak belirlendi. Ülkemizi göz önünde bulundurarak Netflix ile kıyasladığımızda fiyatı uygun görünüyor. Acun Ilıcalı'nın kurduğu online yayın platformu Exxen'in aylık ücreti açıklandı ve 1 Ocak 2021'de yayına başlayacak. Acun Ilıcalı'nın yeni kanalı fiyatı ile dikkatleri üzerine çekti.

Exxen nasıl izlenir?

Türkiye’nin Exx dijital platformu ve Apple Store Play Store'da bulunmaktadır. Exxen yazıp arayarak bir mobil cihaza indirilebilir.

Exxen uygulamasını bir bilgisayardan görüntülerken, bir HDMI kablosuyla bir TV'ye bağlayarak izleyebilirsiniz.

ExxonMobil'in iki farklı üyelik seçeneği vardır. Reklamlı içerik görüntüleme aylık üyelik ücreti 9,90 TL, reklamsız içeriğe erişim üyelik seçeneği 19,90 TL'dir.

Exxen Mikrop Avcıları Konusu

Türkiye'nin yeni dijital TV kanalı Exxon Mobil, 1 Ocak 2021'de açıldı. Kısa sürede 500.000'den fazla üyesi bulunan Exxon Mobil, her gün yeni diziler, yarışmalar ve belgeseller ile izleyicilerin ilgisini çekiyor. Kral Şakir Mikrop Avcıları her yaştan Exxen platformunda seyredilmektedir.

Eski çağ mikroplar yeniden ortaya çıkar ve şehirdeki herkesi enfekte eder. Şakir, Remzi, Canan ve Fil Necati, dünyayı etkileyen bu salgını durdurmak için harekete geçti. Kahramanımız "dev canavar mikrobu" yenmek ve bu salgından etkilenen insanları kurtarmak için elinden geleni yapacaktır.



Son Güncelleme: 17.02.2021 15:24
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Anahtar Kelimeler:
Acun IlıcalıExxenKral şakirMikrop Avcıları
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