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Kovan filmi ne zaman vizyona girecek? Meryem Uzerli'nin yeni filmi vizyon tarihi ve fragmanı yayınlandı

Kovan filmi ne zaman vizyona girecek? Meryem Uzerli'nin yeni filmi vizyon tarihi ve fragmanı yayınlandı. Kovan filminin katıldığı ve katılacağı festivaller, oyuncu kadrosu ve filmin konusu izleyici tarafından merak ediliyor.

29 Ağustos 2020 Cumartesi 14:05
Kovan filmi ne zaman vizyona girecek? Meryem Uzerli'nin yeni filmi vizyon tarihi ve fragmanı yayınlandı
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Başrolünde ünlü oyuncu Meryem Uzerli’ nin oynadığı , yönetmenliğini Eylem Kaftan’ ın yaptığı Kovan filmi, 25 Eylül’de merakla bekleyen izleyicileri ile buluşacak. İlk uzun metraj sinema filmi özelliğine sahip olan Kovan’ ın  25 Eylül’de vizyona girmesi bekleniyor. CGV Mars tarafından dağıtımı yapılacak olan Kovan filminde başrol oyuncusu isminden çok bahsedilen ünlü oyuncu Meryem Uzerli : Burcu Salihoğlu, Feyyaz Duman, Hakan Karsak, Şennur Noyagar, Dizem Kaftan ve Ömer Akdemir gibi tanımış oyuncular ile beraber rol alıyor. Kovan filminin Eylem Kaftan’ ın kurguladığı yeni fragmanı izleyicisiyle buluştuğundan beri merakla beklenen filmin vizyona girdiğinde gişede yaptığı süksenin çoğu bir kısmını sosyal yardımlaşma ve çevre hakkında yaptığı çalışmalar için önek gösterilebilecek bir oluşum olan Ahbap İyilik Hareketlerine aktarılacak. Film hem ilk uzun metraj olma özelliği hem de yaptığı işlerle Türk sinema tarihine ismini yazdıracak. Kovan filmi, 2019-2020 yıllarında pek çok ünlü festivallere katılmış ve içinde bir çok uluslararası festivallerden ödüller almış ve son dönemlerin en sansasyonel yapımlarından biri olarak ismini dillerden düşürmemişti. Film ilk uzun metrajlı film kapsamında Kültür Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü tarafından destek aldı ve ardından bu desteğe bir tanesi daha eklenip TRT’ de Kovan’ da ortak yapımcılık görevini üstlendi. Filmin ortak yapımcılığı görevlerinde Mustafa Karadeniz ve Asiye Kefeli yer almakta. Görüntü yönetmenliği görevinde Serdar Ünlütürk, oyuncu direktör Emel Atkaya, filmin beğenilen müziğinin yapımında ünlü müzisyen Emir Ersoy ve kurgu görevinde Erkan Erdem vardır. Kovan filminin destekçileri sadece ünlü şarkıcı Haluk Levent’in başkanlık görevinde bulunduğu Ahbap İyilik Hareketi yok, onun yanında Tema Vakfı’nın kurucu olan Nihat Gökyiğit’in vakfı olan Ali Nihat Gökyiğit Vakfı’ da bulunmakta. Eylül’de Ankara uluslararası film festivalinde yarışmacı olarak çıkacak Kovan vizyona çıktıktan sonra da başka önemli festivallere katılacak. Önemli festivallerde de bulunacak olan filmin ünlü oyuncu Meryem Uzerli’ nin en iyi kadın oyuncu kategorisinde aday gösterildiği Madrid’de Ekim ayında gerçekleşecek olan İmagineindia fim festivalinde yarışmacı olarak yer alacak. Eylül ayında Ankara uluslararası film festivalinde ana yarışmada yarışacak olan Kovan vizyon yolculuğundan sonra da festival yolculuğuna önemli uluslararası festivallerde devam edecek. Kovan filmi tüm dünyayı etkisi altına alan ve sinema sektöründe varlığını çokça hissettiren koronavirüs pandemisi yüzünden İsviçre’de yapılacak olan Mart ayındaki ana yarışmacılarından biri olduğu Fribourg film festivali iptal olmuştu. Zurich Film festivali de tarihte bir ilk yaparak iptal edilen Fribourg film festivali başta olmak üzere İsviçre’de pandemi nedeniyle kaldırılan her festivalden bir film seçmesi istendi. Fribourg film festivali’ de bu karar nedeniyle Kovan’ ı seçti. İsviçre’nin sansasyonel yapımları olan Visions du Réel, Bâle, Fribourg, Neuchâtel ve Fribourg gibi yapımlarla beraber yer alıcak. Covid-19 dayanışması altında yer almak için ekim ayında Kovan filmi İsviçre’ de izleyicisi ile bir araya gelecek.  

Kovan Filminin konusu:

20 yılı aşkın belgeselcilik yapan Eylem Kaftan TRT Belgeselde yönetmeni ve sunucusu olan Bir Çiftlik adlı programda tanıştığı bir kişiden ilham almasının ardından çiftçiliğin zorluklarını, çiftçilerin doğayı anlama çabasını Anadolu’nun çeşitli yerlerinde gözlemleyip filmin hikayesini kaleme almıştır. Kadrosunda bir çok ünlüyü barındıran filmde Meryem Uzerli’ nin oynadığı başrol karakteri Ayşe’nin hikayesini izliyoruz. Almanya’da yaşayan Ayşe annesinin hastalanması üzerine Artvin’e gelir. Almanya’da işleri yoluna sokamayan Ayşe için Artvin’de yeni bir yaşamın kapıları bu nedenle açılmış olur. İlerleyen zamanlarda annesi son dileği olarak Ayşe’ye nesilden nesile gelmiş olan ve kendisine de annesinden kalan arı kovanlarını  emanet eder. Ayşe’nin şehirde büyümüş olduğu gerçeği doğa ile olacak olan arbedede onu dezavantajlı kılarken bir yandan da yeni yerleştiği Artvin’in kasabasında kendine bir şahsiyet kazandırma çabasını içinde bulunduğu hikayesini sinema ile izleyicinin yorumlarına sunuyor. İnsan ve doğanın birbiri ile olan bağlantısına ayna tutan film kendine has konusu ve anlatım tarzı olan filmlerden biridir.

 


 

 

 

 

 

 



Son Güncelleme: 29.08.2020 14:05
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