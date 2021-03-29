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Kovan filmi konusu ve oyuncuları

2019 yılı Türk yapımı olan Kovan filmi Netflix platformunda yayınlanmasının ardından tekrar gündemde yer aldı. Filmin konusunu, oyuncu kadrosunu araştırmaya başlayanlar için film hakkında detayları derledik. İşte Kovan filmi hakkında ayrıntılar....

29 Mart 2021 Pazartesi 17:55
Kovan filmi konusu ve oyuncuları
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Yapımı Türkiye'de olan filmin vizyona giriş tarihi 25 Eylül 2020'deydi. Ardından Mart ayında Netfliz'te yayınlanan film yeniden gündemde yer almaya başladı. Türk yapımı olan film 1 saat 33  dakika süreye sahip. Pek çok eleştiriye sahip olan film Artvin'de çekildi ve filmin kadrosunda bir çok ünlü oyuncu yer alıyor.

Eylem Kaftan filmin hem yönetmenliğin yaparken hem de senaryosunu yazıyor. Filmin başrol oyuncularında ise Meryem Uzerli, Feyyaz Duman, Hakan Karsak ve Burcu Salihoğlu gibi ünlü oyuncular yer arıyor. Chelsea Film Festivalinden 6 tane ödül alan filmin ayrıntıları haberimizde...

Film, küçük yaşta Almanya'ya gönderilen Artvinli Ayşe'nin hikayesini konu alıyor. Annesi ağır hasta olan Ayşe Artvin'e geri gider ve annesinin son isteği de Ayşe'den kovanları ile ilgilenmesi olur. Tabi Ayşe'nin korkusu da kovanlar olunca alışması zaman alır. Fakat bunu kabul eden Ayşe, geleneksel arıcılara inat moden yönremler ile çalışan Ayşe'nin en büyük engeli de ayılar olur.

Kovan filmi oyuncuları

Meryem Uzerli 

Hakan Karsak 

Feyyaz Duman 

Şennur Nogaylar 

Burcu Salihoglu 

Dizem Kaftan

Ömer Akdemir

Kovan filmi yorumları

Filmm sinematik yönden yönetmenin başarılı bir iş çıkardğını gösteriyor. Bu kadar sıkıcı bir hikayede bile iyi bir iş çıkarmış. Bence senaryo daha iyi olabilirdi. Onun dışında set, oyunculuk, sekanslar çok iyi. Dram tarzı seviyorsanız bu yapımı izleyebilirsiniz.


https://youtu.be/Gmyz-EYwtpU


Son Güncelleme: 29.03.2021 17:55
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KovanFilm
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