KOSGEB, girişimci olmak isteyen vatandaşlara girişimcilik kursu veriyor. Bunun yanında girişimcilik kursunu tamamlayarak sertifika almaya hak kazanan kişilere ise faizsiz krediler veriyor. Peki KOSGEB’in girişimcilik kursuna nasıl başvuru yapılır?

KOSGEB’in Online Girişimcilik Kursuna Nasıl Başvuru Yapılır?

KOSGEB’in Yüz Yüze Girişimcilik Kursuna Nasıl Başvuru Yapılır?

KOSGEB’in girişimcilik kursuna başvurmak isteyenler www.kosgeb.gov.tr adresine giriş yapmalıdır. Site içerisinde yer alan ‘’e-Hizmetler’’ menüsünde yer alan ‘’mikro ve küçük işletmelere hızlı destek programı başvurusu’’ bölümüne tıklanması sonrasında başvuru işlemi tamamlanıyor. Başvuru yaparken gereken girişimcilik şartlarını karşılayan bir belgeyi sitenin sistemine taratılması gerekiyor. Fakat Kobi Bilgi Sistemi’nde halihazırda bu belgeyi taratan kişilerin bu işlemi yapmasına gerek yok.

Girişimcilik kurslarını yüz yüze almak isteyen adayların yine KOSGEB’in intenet sitesine başvurmaları gerekiyor. Online kursta yapılan başvuru işlemlerinin tamamı yüz yüze kurs almak isteyenler için de uygulanacak. Eğitimi tamamlayan kişiler KOSGEB’in faizsiz kredi fırsatlarından faydalanabilecek. İsteyenler başvurularını E-Devlet üzerinden de yapabiliyor.