Köşeyi Dönen Adam filmi kaç yılında çekildi, konusu ve oyuncu kadrosu

1978 yılında vizyona giren Köşeyi Dönen Adam filmi televizyon izleyicisiyle buluşuyor. Başrolünde unutulmaz isim Kemal Sunal’ın yer aldığı Yeşilçam klasiği filmde Meral Orhonsay ve Ali Şen gibi usta isimlerde yer alıyor.

Köşeyi Dönen Adam filmi konusu nedir?

Fakir bir odacı olan Adem’e Amerika’daki akrabasından miras kalır ve Adem bir anda kendisini lüks bir hayatın içinde bulur. Fakir bir mahallede yaşayan ve mahalle halkı tarafından sevilmeyen Adem, mirasın ardından çok sevilen bir figür haline gelir.

Adem, mirasın kalmasının ardından sevdiği kadın Şükran’ı babasından ister. Şükran’ın babası daha önce Adem’e kızını vermez. Ancak mirası alan Adem, artık onun gözünde milyonerdir. Amerika’dan gelen miras büyük bir beklenti olsa da, miras yalnızca bir eşektir. Adem hem sevdiği kızı almak, hem de mahallenin tepkisini çekmemek için milyoner olmuş gibi davranır ve işler çığırından çıkar.

Köşeyi Dönen Adam filminde Kemal Sunal’ın yanı sıra Meral Orhonsay ve Ali Şen yer almaktadır.