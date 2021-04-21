Koronavirüse yakalanan usta oyuncu Burak Sergen kimdir?

Kanal D ekranlarının sevilen dizilerinden birisi haline gelen Sadakatsiz’de testi pozitif çıkarak tedavi altına alınan ve daha sonrasında hastaneye kaldırılan Burak Sergen pek çok kişi tarafından merak edilmeye başlandı. Pazartesi günü fenalaşarak hastaneye kaldırılan ve daha sonrasında entübe edilen Sergen’in görev aldığı yapımlar da araştırılıyor.

Burak Sergen’in sağlık durumu

60 yaşında ki Burak Sergen’in sağlık durumu yakın arkadaşı Zafer Kayaokay tarafından yapılırken Kayaokay ‘tedavisine halen yoğun bakımda devam ediyor. Durumu ciddi fakat herhangi bir olumsuzluk yok’ derken Burak Sergen’in eski eşi Işıl Sergen konu ile ilgili ‘Hastaneden son aldığım bilgilerde Burak’ın bilincinin açık olduğu ama durumunun ciddi olduğu belirtildi. Daha iyi bir solunum için entübe edilmiş’ dedi.

Burak Sergen kimdir?

9 Şubat 1961 yılında Ankara’da dünyaya gelen Burak Sergen Ankara Devlet Konservatuarından mezun olduktan sonra Bursa Devlet Tiyatrolarında görev almaya başladı. Halen aktif bir tiyatro oyuncusu olan Sergen aynı zamanda Ankara Devlet Tiyatrosu Müdür yardımcılığı görevini üstlenirken Konya Selçuk ve Ankara Hacettepe üniversitesinde Devlet Konservatuarında öğretim üyeliği yapmaktadır.

Burak Sergen görev aldığı tiyatro oyunları

Richard: Aşk Halleri - Elf Yapım - 2017

Ruki: Çingene Boksör - Deep Blue Ideas - 2015

Adolf: Pip Utton - Bo Sahne - 2013

Koca Sinan: Hakan Altıner/Fazıl Hayati Çorbacıoğlu - Tiyatro Kedi - 2011

Vahşi Batı (oyun): Sam Shepard - Tiyatro Baykuş - 2011

Neyzen (oyun): Tuncer Cücenoğlu - Tiyatrokare - 2001

Katharina Blum'un Çiğnenen Onuru: Heinrich Böll - Ankara Devlet Tiyatrosu - 2001

III. Richard (oyun): William Shakespeare - Ankara Devlet Tiyatrosu - 2001

Geyikler Ve Lanetler: Murathan Mungan - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1999

Gılgameş: Zeynep Avcı - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1996

Budala (oyun): Fyodor Dostoyevski/Simon Gray - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1995

Patlat Bir Shakespeare : Semih Sergen - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1993

Yılın Kadını : Peter Stone - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1993

Hayvan Çiftliği: George Orwell - Ankara Devlet Tiyatrosu

Aşk Mektupları: Albert Ramsdell Guney - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1991

Şeytan Çelmesi: Vaclav Havel - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1990

Begendiğiniz Gibi: William Shakespeare - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1989

İvona: Witold Gombrowicz - Ankara Devlet Tiyatrosu

Bir Kadın Bir Düş Bir Oyun: Alan Ayckboun - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1987

Yıldırım Bayezid: Hidayet Sayın - Bursa Devlet Tiyatrosu - 1986

Sessizliğin İçinden: Mark Medoff - Ankara Devlet Tiyatrosu – 1984

Burak Sergen görev aldığı filmler

Sultanın Sırrı - 2010 - Derviş

Sultan Avrupa'da - 2009 - Sultan Abdülaziz

Mevlana Aşkı Dansı - 2008 - Şems-i Tebrizi

120 - 2007 - Sermet Bey/Musa Çavuş

Dünyayı Kurtaran Adamın Oğlu - 2006 - Uga

Banyo - 2005

Balans ve Manevra - 2005 - Kamyoncu Ali

O da Beni Seviyor - 2002 - Necmettin

Hititler - 2002 - I. Şuppiluliuma

Fasulye - 1999 - Katil

Asansör - 1999 - Hastaneyi Basan Adam

Ağır Roman - 1997 - Arap Sado

İstanbul Kanatlarımın Altında - 1996 - IV. Murat

Burak Sergen görev aldığı diziler

Sadakatsiz - 2020- (Haluk Güçlü)

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz - 2019-2020 - Feyyaz Meftun

Halka - 2019 - İlhan Tepeli

Çukur - 2017-2018 - Baykal/Beyefendi

Kara Sevda - 2015 - Galip Kozcuoğlu

Sen Benimsin - 2015 - Şimal Toprak

Kızılelma - 2014 - Süleyman Hekimoğlu

Aşk ve Ceza - 2010 - Beşir Ağa

Zoraki Başkan - 2009 - Reis

Derdest - 2008 - Bülent Yıldırım

Dicle - 2007 - Seyit

Erkek Tarafı - 2005 - Kamil

Köpek - 2005 - Müdür Abbas

Tam Pansiyon - 2004 - Osman

Zerda - 2002 - Mahmut Ağa

Bulut Bey - 2002 - Kudret

Cesur Kuşku - 2001 - Hal Müdürü

Aşk ve Gurur - 2001 - Kenan Timur