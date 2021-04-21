Koronavirüse yakalanan usta oyuncu Burak Sergen kimdir?

Kanal D ekranlarının sevilen dizilerinden birisi haline gelen Sadakatsiz’de testi pozitif çıkarak tedavi altına alınan ve daha sonrasında hastaneye kaldırılan Burak Sergen pek çok kişi tarafından merak edilmeye başlandı. Pazartesi günü fenalaşarak hastaneye kaldırılan ve daha sonrasında entübe edilen Sergen’in görev aldığı yapımlar da araştırılıyor.
Burak Sergen’in sağlık durumu
60 yaşında ki Burak Sergen’in sağlık durumu yakın arkadaşı Zafer Kayaokay tarafından yapılırken Kayaokay ‘tedavisine halen yoğun bakımda devam ediyor. Durumu ciddi fakat herhangi bir olumsuzluk yok’ derken Burak Sergen’in eski eşi Işıl Sergen konu ile ilgili ‘Hastaneden son aldığım bilgilerde Burak’ın bilincinin açık olduğu ama durumunun ciddi olduğu belirtildi. Daha iyi bir solunum için entübe edilmiş’ dedi.
Burak Sergen kimdir?
9 Şubat 1961 yılında Ankara’da dünyaya gelen Burak Sergen Ankara Devlet Konservatuarından mezun olduktan sonra Bursa Devlet Tiyatrolarında görev almaya başladı. Halen aktif bir tiyatro oyuncusu olan Sergen aynı zamanda Ankara Devlet Tiyatrosu Müdür yardımcılığı görevini üstlenirken Konya Selçuk ve Ankara Hacettepe üniversitesinde Devlet Konservatuarında öğretim üyeliği yapmaktadır.
Burak Sergen görev aldığı tiyatro oyunları
Richard: Aşk Halleri - Elf Yapım - 2017
Ruki: Çingene Boksör - Deep Blue Ideas - 2015
Adolf: Pip Utton - Bo Sahne - 2013
Koca Sinan: Hakan Altıner/Fazıl Hayati Çorbacıoğlu - Tiyatro Kedi - 2011
Vahşi Batı (oyun): Sam Shepard - Tiyatro Baykuş - 2011
Neyzen (oyun): Tuncer Cücenoğlu - Tiyatrokare - 2001
Katharina Blum'un Çiğnenen Onuru: Heinrich Böll - Ankara Devlet Tiyatrosu - 2001
III. Richard (oyun): William Shakespeare - Ankara Devlet Tiyatrosu - 2001
Geyikler Ve Lanetler: Murathan Mungan - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1999
Gılgameş: Zeynep Avcı - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1996
Budala (oyun): Fyodor Dostoyevski/Simon Gray - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1995
Patlat Bir Shakespeare : Semih Sergen - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1993
Yılın Kadını : Peter Stone - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1993
Hayvan Çiftliği: George Orwell - Ankara Devlet Tiyatrosu
Aşk Mektupları: Albert Ramsdell Guney - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1991
Şeytan Çelmesi: Vaclav Havel - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1990
Begendiğiniz Gibi: William Shakespeare - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1989
İvona: Witold Gombrowicz - Ankara Devlet Tiyatrosu
Bir Kadın Bir Düş Bir Oyun: Alan Ayckboun - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1987
Yıldırım Bayezid: Hidayet Sayın - Bursa Devlet Tiyatrosu - 1986
Sessizliğin İçinden: Mark Medoff - Ankara Devlet Tiyatrosu – 1984
Burak Sergen görev aldığı filmler
Sultanın Sırrı - 2010 - Derviş
Sultan Avrupa'da - 2009 - Sultan Abdülaziz
120 - 2007 - Sermet Bey/Musa Çavuş
Dünyayı Kurtaran Adamın Oğlu - 2006 - Uga
Banyo - 2005
Balans ve Manevra - 2005 - Kamyoncu Ali
O da Beni Seviyor - 2002 - Necmettin
Hititler - 2002 - I. Şuppiluliuma
Fasulye - 1999 - Katil
Asansör - 1999 - Hastaneyi Basan Adam
Ağır Roman - 1997 - Arap Sado
İstanbul Kanatlarımın Altında - 1996 - IV. Murat
Burak Sergen görev aldığı diziler
Sadakatsiz - 2020- (Haluk Güçlü)
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz - 2019-2020 - Feyyaz Meftun
Halka - 2019 - İlhan Tepeli
Çukur - 2017-2018 - Baykal/Beyefendi
Kara Sevda - 2015 - Galip Kozcuoğlu
Sen Benimsin - 2015 - Şimal Toprak
Kızılelma - 2014 - Süleyman Hekimoğlu
Aşk ve Ceza - 2010 - Beşir Ağa
Zoraki Başkan - 2009 - Reis
Derdest - 2008 - Bülent Yıldırım
Dicle - 2007 - Seyit
Erkek Tarafı - 2005 - Kamil
Köpek - 2005 - Müdür Abbas
Tam Pansiyon - 2004 - Osman
Zerda - 2002 - Mahmut Ağa
Bulut Bey - 2002 - Kudret
Cesur Kuşku - 2001 - Hal Müdürü
Aşk ve Gurur - 2001 - Kenan Timur