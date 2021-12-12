Körkütük filminin konusu nedir ? Oyuncu kadrosu

Danimarka yapımı Körkütük (Druk) filmi 20 Ağustos 2021 tarihinde vizyona girdi. Dram ve komedi türündeki filmin yönetmenliğini Thomas Vinterbeg üstlenirken, senaryosunu Tobias Lindhol ve Thomas Vinterberg kaleme alıyor.

Körkütük filmi konusu

Bir kasabada öğretmenlik yapan Martin ve üç arkadaşı, kanlarında doğuştan alkol eksikliği olduğunu ileri süren bir teoriye inanır. Teoride, güne başlamadan bu eksikliği tamamlayarak monotonluktan kurtulacak, paslanmış yeteneklerini yeniden gün yüzüne çıkaracak, yaratıcılıklarını parlatacaklardır. Gönül verdikleri akademik deneyin kurallarını sürekli esnetip güncelledikçe hem kendilerinin hem de toplumun sınırlarını zorlamaya başlarlar.

Körkütük filmi oyuncu kadrosu

Mads Mikkelsen (Martin)

Thomas Bo Larsen (Tommy)

Magnus Millang (Nikolaj)

Lars Ranthe (Peter)

Maria Bonnevie (Anika)

Helene Reingaard Neumann (Amalie)

Süsse Wold (Rektor)

Magnus Sjorup (Jonas)