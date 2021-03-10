Kopya Cinayetler film konusu ve oyuncuları

Son zamanlarda çok fazla gerilim ve polisiye filmlerinin izlenme oranları arttı. Çağımızda böyle filmler yoğunlaşırken seri katil simgesi kolaylıkla yansıtılabiliyor. Fakat bu kalıbın içerisine sindirilen senaryo çoğu zaman pek de etkili olmayabiliyor. İzleyiciyi aksiyon konusunda tatmin etmiyor. Seri katil içeriği yeni gelmiş bir durum değil, çok eski yıllara dayanmaktadır.Bugünkü size önerebileceğim filmin içeriğinde de bu seri katil imgesi yer almaktadır. Film 1995 yılında yayına girerek oldukça izlenme rekoru kırmıştır. Normal gerilim ve suç ağırlıklı filmleri gibi belli bir gidişat izlese de farklı noktaları bulunabilmekte.

Film seri katil profillerini inceleyen bir psikiyatristin yorumları ile başlar. Uzman psikiyatrist Dr. Helen Hudson inceledi bu araştırmasında oldukça önemli raporlar bulur. Bu araştırmanın amacı olarak gelecekte veya şimdiki düzende suç oranlarını daha aza indirgemeye çalışmaktadır.Bir konferansta sunumunu karşıdaki insanları iletirken aniden ortaya bir katil çıkıp. Tuvalette doktoru boğmaya meyillenir. Şans doktordan yanadır ve doktor katilin elinden kurtulur kaçar. Polis tarafından tutuklanan katil hapsi boylar. Dr. Helen Hudson olayın üzerine o kadar çok etkilenmiştir ki kendisi tam 13 ay boyunca dışarı çıkmadan eve bağlı şekilde kalır. Rüyalarında ya da olası durumu mümkün olmayan seslerden katili bir türlü hafızasında silemez. Bu durum hayatın oldukça olumsuz etkilerken katili idol belirleyen başka bir seri katil daha ortaya çıkar.

Bunun üzerine tüm ülkede onayıyla Reuben Goetz ve Monahan 2 tane dedektif olayı araştırmaya başlar ve katilin peşine düşer. Psikiyatrist ise i bu organizasyonun içinde dedektifleri yardım etmeye çalışır. Böylelikle kafasından katil ile ilgili düşüncelerini atarak uzaklaşabilmeyi hedefler. Buradan sonra filmin oldukça gerilimi artar. Filmin IMDb puanı 6,6’dır.1995 yılarının sinema durumunu ele aldığımızda film döneminin kat be kat üzerindedir.

Kopya Cinayetler (Copycat) Oyuncuları.

• Sigouney Weaver – Helen Hudson

• Holly Hunter – Monahan

• Dermot Mulroney – Reuben Goetz

• Harry Connick Jr. – Daryll Lee Cullum

• William McNamara – Peter Foley

• Will Patton – Nicoletti