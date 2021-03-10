İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Almanya’da iki milletvekili istifa etti
Almanya’da iki milletvekili istifa etti
EPDK'dan milyonlarca araç sahibine ucuz akaryakıt önerisi!
Son Dakika
EPDK'dan milyonlarca araç sahibine ucuz...
Koronavirüs salgınında yeni ağır risk grubu belirlendi
Son Dakika
Koronavirüs salgınında yeni ağır risk...
Erzurum'daki yanan su efsanesi şaşkınlık yarattı!
Son Dakika
Erzurum'daki yanan su efsanesi şaşkınlık...

Kopya Cinayetler film konusu ve oyuncuları

Şu zorlu covid-19 günlerinde evlerimize hapsolmuşken, size yeni bir film önerisi sunmaya çalışcaz. Filmin ismi kopya cinayetler. Gelin hep beraber filmin konusu, fragmanı ve IMDB puanını, oyuncularını inceleyelim.

10 Mart 2021 Çarşamba 02:21
Kopya Cinayetler film konusu ve oyuncuları
Takip Et:
Son zamanlarda çok fazla gerilim ve polisiye filmlerinin izlenme oranları arttı. Çağımızda böyle filmler yoğunlaşırken seri katil simgesi kolaylıkla yansıtılabiliyor. Fakat bu kalıbın içerisine sindirilen senaryo çoğu zaman pek de etkili olmayabiliyor. İzleyiciyi aksiyon konusunda tatmin etmiyor. Seri katil içeriği yeni gelmiş bir durum değil, çok eski yıllara dayanmaktadır.Bugünkü size önerebileceğim filmin içeriğinde de bu seri katil imgesi yer almaktadır. Film 1995 yılında yayına girerek oldukça izlenme rekoru kırmıştır. Normal gerilim ve suç ağırlıklı filmleri gibi belli bir gidişat izlese de farklı noktaları bulunabilmekte.
 
Film seri katil profillerini inceleyen bir psikiyatristin yorumları ile başlar. Uzman psikiyatrist Dr. Helen Hudson inceledi bu araştırmasında oldukça önemli raporlar bulur. Bu araştırmanın amacı olarak gelecekte veya şimdiki düzende suç oranlarını daha aza indirgemeye çalışmaktadır.Bir konferansta sunumunu karşıdaki insanları iletirken aniden ortaya bir katil çıkıp. Tuvalette doktoru boğmaya meyillenir.  Şans doktordan yanadır ve doktor katilin elinden kurtulur kaçar. Polis tarafından tutuklanan katil hapsi boylar. Dr. Helen Hudson olayın üzerine o kadar çok etkilenmiştir ki kendisi tam 13 ay boyunca dışarı çıkmadan eve bağlı şekilde kalır. Rüyalarında ya da olası durumu mümkün olmayan seslerden katili bir türlü hafızasında silemez. Bu durum hayatın oldukça olumsuz etkilerken katili idol belirleyen başka bir seri katil daha ortaya çıkar.
 
Bunun üzerine tüm ülkede onayıyla Reuben Goetz ve Monahan 2 tane dedektif olayı araştırmaya başlar ve katilin peşine düşer. Psikiyatrist ise i bu organizasyonun içinde dedektifleri yardım etmeye çalışır.  Böylelikle kafasından katil ile ilgili düşüncelerini atarak uzaklaşabilmeyi hedefler. Buradan sonra filmin oldukça gerilimi artar. Filmin IMDb puanı 6,6’dır.1995 yılarının sinema durumunu ele aldığımızda film döneminin kat be kat üzerindedir.
 

Kopya Cinayetler (Copycat) Oyuncuları.

• Sigouney Weaver – Helen Hudson
• Holly Hunter – Monahan
• Dermot Mulroney – Reuben Goetz
• Harry Connick Jr. – Daryll Lee Cullum
• William McNamara – Peter Foley
• Will Patton – Nicoletti


Son Güncelleme: 10.03.2021 02:21
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
KopyacinayetlerFilmGerilimKorkuAksiyonYabancısinema1995
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
TV'de bugün hangi diziler ve programlar var? 10 Mart 2021 Çarşamba TV günün dizileri
TV'de bugün hangi diziler ve programlar var? 10 Mart 2021 Çarşamba TV günün dizileri
Nihat Hatipoğlu 2021 Miraç Kandili özel programı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta?
Nihat Hatipoğlu 2021 Miraç Kandili özel programı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta?
Survivor 2021 9. Hafta halk oylaması SMS sıralaması belli oldu mu? EXXEN Survivor halk oylaması ünlüler gönüllüler SMS sıralamasında kim kaçıncı oldu? 9 Mart Salı Survivor SMS sıralaması
Survivor 2021 9. Hafta halk oylaması SMS sıralaması belli oldu mu? EXXEN Survivor halk oylaması ünlüler gönüllüler SMS sıralamasında kim kaçıncı oldu? 9 Mart Salı Survivor SMS sıralaması
A2 Sen Anlat Karadeniz neden yayınlanmadı, neden yok?
A2 Sen Anlat Karadeniz neden yayınlanmadı, neden yok?
ATV Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 185. bölüm izle - EDHO son bölüm
ATV Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 185. bölüm izle - EDHO son bölüm
Survivor 2021 Çağrı diskalifiye edildi mi, elendi mi?
Survivor 2021 Çağrı diskalifiye edildi mi, elendi mi?

Popüler Haberler

Kopya Cinayetler film konusu ve oyuncuları
Exxen yeni dizisi Zehirli Çiçekler dizi oyuncuları ve dizi konusu
İŞKUR İş'te Anne Projesi nedir, kimler faydalanabilir? İşte Anne Projesi ile annelere günlük 110 TL ödeme
Rüyada kedi görmek ne anlama gelir? Rüyada kedi görmenin tabirleri ve yorumları
SGK cenaze ve ölüm yardımları hangi durumlarda verilir? 2021 Sgk cenaze ödeneği nasıl alınır?
Hangi hastalar malulen emekli olur? 2021 Malulen emekli nasıl olunur?
Youtube kanal alış ve satışında nelere dikkat edilmeli? 2021
TV'de bugün hangi diziler ve programlar var? 10 Mart 2021 Çarşamba TV günün dizileri
Emekli maaşını yüksek almak için ne yapmalı? 2021 Emekli maaşı en yüksek ne kadar olabilir?
Bim'de satılan Bilicra akıllı çocuk saati nasıl alınır mı?
Ferhat ile Şirin dizisi bitti mi? Ferhat ile Şirin neden final yaptı, neden yok?
Exxen müşteri hizmetleri temsilcisi çağrı merkezi numaraları
EKPSS branş sıralaması nedir, branş bazında sıralamaları güncellendi mi?
Into the Night dizisi konusu ve fragmanı
Erken emekli olan mesleklerin listesi güncellendi! Erken emeklilikte hangi meslekler var?
Sıla Beni Bırakma'dan neden ayrıldı, dizide neden yok? Sude Doğar Beni Bırakma'dan ayrıldı!
SGK askerlik borçlanması nasıl hesaplanır? 2021 Askerlik borçlanması nasıl ödenir?
Diyetisyen maaşları ne kadardır? Diyetisyen nasıl olunur?
Dikkatleri üzerinize çekecek harika kıvırcık saç modelleri 2021
Ptt çağrı merkezi neden çalışmıyor, neden cevap vermiyor? 2021
Gelinim Mutfakta'da Fatih Ürek yok mu, ayrıldı mı? Gelinim Mutfakta yeni sunucusu kim olacak?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.