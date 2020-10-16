Konuştukça programına nasıl başvuru yapılır? Özlem Yıldız Konuştukça Programı başvuru formu

Kanal D ekranlarında yayınlanan Konuştukça programında, öne çıkan ve konuşulacak olan birçok konu hakkında konuşulmaktadır. Sorunları hakkında konuşmak isteyen kişiler programa katılabilmekte ve aynı zamanda canlı olarak izlenebilmesi için de katılınabilmektedir.

Her hafta sonunda saat 8.30’da Kanal D ekranlarında izleyicileri ile buluşan program Özlem Yıldız tarafından sunulmaktadır. Bu programı nasıl katılacağı da merak edilenler arasında yer almaktadır.

Konuştukça Programı Başvuru Formu

Konuştukça programında kişilerin sorunları üzerine konuşulmakta ve elde edilen bilgiler öne sürülmektedir. Programa katılabilmek için öncelikli olarak başvuru formlarının doldurulması gerekmektedir. Formların doldurulması ardından çalışanlar formlar arasında en uygunlarını seçerek sırayla programa almaya başlarlar.

Programın başvuru formuna erişebilmek için resmi adrese gidilebilmektedir. Aynı zamanda Kanal D’nin resmi adresi üzerinde de bu form yer almaktadır. Aynı zamanda farklı şehirlerde yaşayan insanlar için stantlar kurulmakta, katılmak isteyenler bu stantlara giderek başvurularını gerçekleştirebilmektedirler.

Başvurular gerçekleştirilirken dikkat edilmesi gereken hususlar arasında, formların doğru bir şekilde doldurulması gerekmektedir. Doğru bilgilerin yer almadığı başvuru formları geçersiz sayılmaktadır. Aynı zamanda formların doğru adrese gönderildiğinden de emin olunması gerekmektedir. Zira intenet üzerinde pek çok dolandırıcı sahte başvuru siteleri kurarak kişilerin bilgilerini çalmaktadır.