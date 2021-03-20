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Konuşanlar yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? Exxen Konuşanlar nasıl izlenir?

Acun Ilıcalı tarafında kurulan Dijital platform olan Exxen’de Hasan Can Kaya’nın sunumuyla Konuşanlar programı izleyenleri kahkahaya boğuyor. Konuşanlar’ın yeni bölümünün ne zaman yayınlanacağı merak konusu oldu. Konuşanlar her Cuma Exxen’de yayında!

20 Mart 2021 Cumartesi 00:17
Konuşanlar yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? Exxen Konuşanlar nasıl izlenir?
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Daha önceleri Youtube’de yayınlanan Hasan Can Kaya’nın sunumuyla Konuşanlar Talk Show, Acun Ilıcalı’nın Exxen dijital platformunu kurmasıyla birlikte Exxen’de yayınlanmaya başladı. Her Cuma Exxen’de yeni bölümleri ile yayınlanan Konuşanlar Talk Show’u izleyenleri kahkahaya boğuyor. 

Hasan Can Kaya kimdir?

1989 yılında İstanbul’da doğan Hasan Can Kaya mükemmel gözlem ve analiz yeteneği ile beraber yaşadığı semtinde özelliklerini birleştirerek anlatacak birçok komik anısı bulunmaktadır. 2 Kadın 1 Erkek dizisin senaristi olan Hasan Can Kaya arkadaşlarını desteği ile Leman Kültür Beşiktaş’ta stand up gösterileri yapmaya başlıyor. Yaptığı stand up gösterilerinde güzel tepkiler sayesinde 2020 yılının Ocak ayında Konuşanlar Talk Show’u yapmaya başlıyor ve daha sonra bu Showların bir kısmını Youtube’ye yüklüyordu. Youtube yüklediği videoların izlenmesi 10 milyona ulaşan Hasan Can Kaya’yı çoğu kişi Youtube sayesinde tanımaktadır. 2012 yılında ise Acun Ilıcalı tarafından kurulan dijital platform Exxen’e geçen Hasan Can Kaya Konuşanlar Talk Show’u her Cuma Exxen’de yayınlanmaktadır. 

Konuşanlar Exxen’de nasıl izlenir?

1 Erkek 1 Kadın’ın senaristlerinden de olan Senarist/Komedyen Hasan Can Kaya’nın hazırlayıp sunduğu, Konuşanlar Talk Show programı ünlü konuk ve sürpriz konularıyla izleyenleri kahkahaya boğuyor. Her Cuma Exxen'de yayınlanan Konuşanlar programı izlemek için www.exxen.com adresinde Exxen'e üye olmak gerekmektedir. exxen ilk 7 gün ücretsizdir.



Son Güncelleme: 20.03.2021 00:17
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Anahtar Kelimeler:
KonuşanlarTalk ShowCumaExxenHasan Can Kaya
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