Konuşanlar sunucusu Hasan Can Kaya kimdir, kaç yaşında, nereli?

Konuşanlar Programının Konuşulan Sunucusu Hasan Can Kaya Kimdir? Kaç Yaşında, Nereli?

Konuşanlar isimli, Youtube platformu üzerinden yayınlanan standup adı altındaki program ile ünlenen, 1 Erkek 1 Kadın dizisinin senaristlerinden olan Hasan Can Kaya, bir anda ünlenmesiyle birlikte konuşulmaya başladı. Sayısız senaryo yazan Kaya, uzun süredir yayınını sürdürdüğü program Konuşanlar ile farklı bir konsept oluşturdu. Büyük çapta kitleye ulaşan ve insanların ilgisini çeken program duyulmaya devam ettikçe programın sunucusu hakkında da merak edilenler artmaya başladı.

Programda konuşma içerisinde sürekli Güngörenli olduğunu dile getirmektedir. Okul yıllarından itibaren mizah anlayışı ve esprileri ile dikkat çekmiş, yazdığı senaryolar ile bir süre boyunca bu sektörde yer almış ancak sonra ara vermiştir. Sosyal medyaya bir standup gösterisiyle giriş yapan Kaya, geniş bir takipçi kitlesine ulaşmayı başardı.

Hasan Can Kaya Kimdir? Hayatı!

16 Aralık 1989 yılında İstanbul, Güngören’de doğmuştur. Aslen Malatyalı olan Kaya ilk okul yıllarından itibaren arkadaşları ve çevresi arasında esprili yapısı ve mizah anlayışı ile dikkat çekmiştir. Kariyerini tiyatro alanında geliştirmek ve genişletmek isteyen Hasan Can Kaya, kendine ait hikayeleri ve senaryoları olmasına rağmen sektördeki olumsuz şartlar sebebiyle senaristliğe bir süre ara verdi. Daha sonra 1 Erkek 1 Kadın dizisinin senaryo ekibine katıldı. Burada var olan arkadaşlarının da desteklemesi ile stand up dünyasına giriş yaptı. İlk olarak Beşiktaş’ta sahne almıştır. Vakit geçtikçe olumlu dönüşler almasının da etkisiyle “Konuşanlar” ismini verdiği stand up gösterileriyle Youtube’da yer aldı. Kısa sürede milyonlarca izlenmeye ulaştı ve bu aralar oldukça popüler olmuş izlenme sayılarını arttırmıştır.