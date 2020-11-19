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Konuşanlar sunucusu Hasan Can Kaya kimdir? Hasan Can Kaya hakkında bilgiler

Hasan Can Kaya’nın sunduğu Konuşanlar programı Exxen’e transfer oldu. Youtube üzerinden yayınlanan program çok beğenilirken izleyiciler Konuşanlar sunucusu Hasan Can Kaya kimdir ve Hasan Can Kaya hakkında bilgileri araştırmaya başladı.

19 Kasım 2020 Perşembe 19:42
Konuşanlar sunucusu Hasan Can Kaya kimdir? Hasan Can Kaya hakkında bilgiler
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Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, hazırlıklarını sürdürdüğü yeni projesi Exxen için yeni isimlerle anlaşıyor. Ilıcalı son olarak Youtube üzerinden yayınlanan talk Show programı Konuşanlar’ı kadrosuna kattı. Sevilen Show programının sunucusu Hasan Can Kaya başarısıyla adını duyurmuştu.

Hasan Can Kaya kimdir?


16 Aralık 1989 yılında İstanbul’da dünyaya gelen Hasan Can Kaya aslen Malatyalıdır. Komedyen Hasan Can Kaya, aynı zamanda senaristtir. Daha önce 1 Kadın 1 Erkek adlı dizide senaristlik yapan komedyen ilk olarak Leman Kültür Beşiktaş’ta stand up gösterileri yaparak başladığı kariyerini kısa süre içerisinde yükselterek ününü arttırdı.

Kaya, Youtube üzerinden pandemi döneminde yayınlamaya başladığı Konuşanlar programıyla adını tüm Türkiye’ye duyurdu. Konuşanlar programı her bölümüyle Youtube en çok izlenenler listesinde ilk sırada yer alıyor. Konuşanlar programı 2021 yılında açılacak olan Exxen platformunda yayınlanacak.



Son Güncelleme: 19.11.2020 19:42
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Anahtar Kelimeler:
KonuşanlarExxen
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