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Konuşanlar Şölen Yamak kimdir? Şölen Yamak Instagram hesabı

Exxen platformunun komedi programı Konuşanlar'a bu hafta seyirci olarak katılan Şölen Yamak'ın anlattıkları damga vurdu. İzleyiciler Konuşanlar Şölen Yamak kimdir araştırmaya başladı. Şölen Yamak Instagram hesabına ve hakkındaki bilgilere haberimizde yer verdik.

19 Mart 2021 Cuma 14:43
Konuşanlar Şölen Yamak kimdir? Şölen Yamak Instagram hesabı
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Youtube’dan Exxen platformuna transfer olan Konuşanlar, platformdaki liderliğini devam ettiriyor. Hasan Can Kaya’nın sunumuyla izleyicilere keyifli anlar yaşatan Konuşanlar, yeni bölümü öncesinde yayınlanan kısa görüntüleri ile izleyicilerin karşısına çıktı. programa katılan konuklarla daha eğlenceli hale gelen Konuşanlar’ın dikkat çeken isimlerinden Şölen Yamak hakkında bilgiler merak ediliyor.

Konuşanlar Şölen Yamak kimdir?

Exxen’de 13.bölümüyle izleyici karşısına çıkan Konuşanların yeni gözdesi psikiyatri asistanı Şölen oldu. Gösteriye kardeşiyle katılan Şölen, bir arkadaşının peçeteye olan sevgisinden bahsederek onu babasına eşcinsel olarak tanıttıklarını anlattı. Kardeşi yüzünden fantezilerini yaşayamadıklarından söz eden Şölen, kardeşinin tek hayalinin j…o çalıştırarak ayda 15 bin lira kazanmak olduğunu söyleyerek izleyicileri kahkahaya boğdu.

Konuşanlar’ın yeni bölümünde izleyeceğimiz Şölen Yamak’ın kişisel Instagram hesabına ‘’@solen_yamak’’ kullanıcı adından ulaşabilirsiniz.



Son Güncelleme: 19.03.2021 14:43
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Anahtar Kelimeler:
KonuşanlarExxenHasan Can Kayaşölen Yamak
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