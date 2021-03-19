Konuşanlar Şölen Yamak kimdir? Şölen Yamak Instagram hesabı

Youtube’dan Exxen platformuna transfer olan Konuşanlar, platformdaki liderliğini devam ettiriyor. Hasan Can Kaya’nın sunumuyla izleyicilere keyifli anlar yaşatan Konuşanlar, yeni bölümü öncesinde yayınlanan kısa görüntüleri ile izleyicilerin karşısına çıktı. programa katılan konuklarla daha eğlenceli hale gelen Konuşanlar’ın dikkat çeken isimlerinden Şölen Yamak hakkında bilgiler merak ediliyor.
Konuşanlar Şölen Yamak kimdir?
Konuşanlar’ın yeni bölümünde izleyeceğimiz Şölen Yamak’ın kişisel Instagram hesabına ‘’@solen_yamak’’ kullanıcı adından ulaşabilirsiniz.
Son Güncelleme: 19.03.2021 14:43