Konuşanlar Şölen Kimdir? Şölen Yamak Instagram adresi

Şölen Yaman kimdir?

Exxen de yayınlanan Konuşanlar programı 13. Bölümünde fiziği ve anlattıklarıyla şenlendiren Yaman İzmit’te hayatına devam ediyor. Hikayeleriyle izleyicileri şok eden Yaman, arkadaşını babasına eşcinsel olarak tanıtması herkesi hayretlere sokmuştu. Bununla kalmayan Şölen, kardeşinin j.g.lo işine başlayarak büyük miktar da kazanmasını anlatarak ilginç olaylardan bahsetti. Fiziği ile öne çıkan Yaman’a yöneltilen hangi organınızı daha çok seviyorsunuz sorusuna bacakları olarak yanıtlayan Şölen Yaman kardeşi yüzünden fantezilerini yapamadığını belirtti.

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Herkesi kendine hayran bırakan Şöleni takip etmek isteyenler @solenyamak kullanıcı adından takip edebilirler.