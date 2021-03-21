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Konuşanlar Şölen Kimdir? Şölen Yamak Instagram adresi

Dijital yayın platformu Exxen’in gözde programı ‘Konuşanlar’ her bölümüyle izleyicileri büyülemeyi başarıyor. Hasan Can Kaya tarafından sunulan Konuşanlar, mizah seviyesiyle dillerden düşürülmüyor. 13. Bölümün unutulmayan ismi Şölen oldu. Akıllara kazınan Şölen Yaman kimdir? Yaman hakkında merak edilenler haberimizde Her Cuma konuşanlar da farklı karakterli insanların bir araya gelişini izlerken 13. Bölümde ise; Fatma, Mina, Şölen, Teoman, Fırat ve Can oldu.

21 Mart 2021 Pazar 14:36
Konuşanlar Şölen Kimdir? Şölen Yamak Instagram adresi
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Şölen Yaman kimdir?

Exxen de yayınlanan Konuşanlar programı 13. Bölümünde fiziği ve anlattıklarıyla şenlendiren Yaman İzmit’te hayatına devam ediyor. Hikayeleriyle izleyicileri şok eden Yaman, arkadaşını babasına eşcinsel olarak tanıtması herkesi hayretlere sokmuştu. Bununla kalmayan Şölen, kardeşinin j.g.lo işine başlayarak büyük miktar da kazanmasını anlatarak ilginç olaylardan bahsetti. Fiziği ile öne çıkan Yaman’a yöneltilen hangi organınızı daha çok seviyorsunuz sorusuna bacakları olarak yanıtlayan Şölen Yaman kardeşi yüzünden fantezilerini yapamadığını belirtti.

 Şölen Yaman Sosyal medya hesabı

Herkesi kendine hayran bırakan Şöleni takip etmek isteyenler @solenyamak kullanıcı adından takip edebilirler.



Son Güncelleme: 21.03.2021 14:36
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Anahtar Kelimeler:
KonuşanlarExxenşölen Yaman
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