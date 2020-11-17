İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Milli Takım ilk kez Rusya'yı mağlup etti
Son Dakika
Milli Takım ilk kez Rusya'yı...
Bakan Koca uyardı: Virüs daha çok bu yolla bulaşıyor
Bakan Koca uyardı: Virüs daha...
Konya'da bir genç, birlikte olduğu 2 çocuk annesi kadını vurup öldürdü
Konya'da bir genç, birlikte olduğu...
Özel hastanelerdeki koronavirüs testi ve tedavisinde ödenen ücretler geri alınabilir mi?
Son Dakika
Özel hastanelerdeki koronavirüs testi ve...

Konuşanlar programı Exxen ne zaman yayınlanacak? Acun Ilıcalı’dan Hasan Can Kaya Konuşanlar programı açıklaması

Hasan Can Kaya’nın sunduğu Konuşanlar programının Exxen’e transfer olduğu iddia edildi. Programın sevenleri Konuşanlar programı Exxen ne zaman yayınlanacak sorusunu merak ediyordu. Acun Ilıcalı’dan Hasan Can Kaya Konuşanlar programı açıklaması geldi.

17 Kasım 2020 Salı 18:38
Konuşanlar programı Exxen ne zaman yayınlanacak? Acun Ilıcalı’dan Hasan Can Kaya Konuşanlar programı açıklaması
Takip Et:

Youtube üzerinden yayınlanan ve son dönemde büyük bir hayran kitlesine ulaşan Konuşanlar programı hakkında sürpriz bir iddia ortaya atıldı. Acun Ilıcalı’nın hazırladığı Exxen platformu için hazırlıklar devam ederken Konuşanlar programının Exxen’e geçeceği iddia edildi. Sevilen programın sunucusu Hasan Can Kaya konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Konuşanlar nerede yayınlanacak?


Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı Konuşanlar programının Exxen üzerinden yayınlanacağını açıkladı. Ilıcalı yeni platformda yarışma, dizi ve pek çok programın yer alacağını ve Konuşanlar programının da bu yapımlardan biri olacağını açıkladı. Ilıcalı sosyal medya hesabından “Hasan Can Kaya ile Konuşanlar Exxen'de, hepimize hayırlı olsun" diyerek iddiaları doğruladı.

Hasan Can Kaya kimdir?

Konuşanlar programıyla adını duyuran Hasan Can Kaya 16 Aralık 1989 yılında İstanbul’da dünyaya gelmiştir. Senarist, yazar ve stand-up gösterileri yapan Kaya, aslen Malatyalıdır. İstanbul’un Güngören semtinde çocukluğunu geçiren Kaya, lisede hocaların konuşanları tahtaya yazarak cezalandırmasını kendi programına uyarlayarak en çok konuşana ödül veriyor. Hasan Can Kaya daha önce 1 Kadın 1 Erkek adlı dizinin de senaristliğini yapmıştı. Leman Kültür Beşiktaş’ta düzenli olarak stand-up gösterileri yapan Kaya, zaman içerisinde adını duyurmuş ve gösterilene katılan kişi sayısı giderek artmıştır.

Yavaş yavaş kariyerinin zirvesine çıkan Kaya, Youtube üzerinden yayınladığı Konuşanlar Talk Show adlı programıyla Youtube’da en çok izlenenler listesinde her bölümüyle zirveye oturdu. Üçüncü programında 10 milyondan fazla izlenme sayısına ulaşan Kaya’nın farklı konsepti ve samimi yapısı çok sevildi.



Son Güncelleme: 17.11.2020 18:38
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
ExxenKonuşanlar
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Geniş Aile: Komşu Kızı filmi konusu ve oyuncuları
Geniş Aile: Komşu Kızı filmi konusu ve oyuncuları
Aşk Masalı filmi konusu ve oyuncu kadrosu
Aşk Masalı filmi konusu ve oyuncu kadrosu
Star Lord karakteri ile tanınan Chris Pratt, Thor: Love And Thunder film kadrosuna katıldı!
Star Lord karakteri ile tanınan Chris Pratt, Thor: Love And Thunder film kadrosuna katıldı!
Hande Subaşı kimdir? Hande Subaşı'nın görev aldığı dizi ve filmler
Hande Subaşı kimdir? Hande Subaşı'nın görev aldığı dizi ve filmler
Türk Bayrağını taşımakta zorlanan öğrenciye öğretmeninden destek!
Türk Bayrağını taşımakta zorlanan öğrenciye öğretmeninden destek!
Masterchef'in yeni bölüm çekimleri çikolata fabrikasında gerçekleştirildi!
Masterchef'in yeni bölüm çekimleri çikolata fabrikasında gerçekleştirildi!

Popüler Haberler

Konuşanlar programı Exxen ne zaman yayınlanacak? Acun Ilıcalı’dan Hasan Can Kaya Konuşanlar programı açıklaması
Twitter, Fleet özelliği nedir? Twitter, Fleet özelliği ne zaman kullanıma sunulacak?
İnternetten vergi borç yapılandırması nasıl yapılır? 2020 Vergi ve prim borcu yapılandırma yasası
2020 Vergi Borcu yapılandırma başvurusu ekranı
21-22 Kasım haftasonu sokağa çıkma yasağı olacak mı? Gözler Bilim Kurulunda!
Bugün maç var mı? 17 Kasım maç programı, saat kaçta, hangi maçlar var?
Şirin Payzın kimdir? Şirin Payzın kaç yaşında?
Emekli kaplıca tedavi ödemelerini SGK karlılıyor mu? 2020
24 Kasım Öğretmen Günü resmi tatil mi?
Payitaht Abdülhamid Bidar Sultan'a ne oldu, neden yok? Özlem Conker diziden neden ayrıldı?
Gönül Dağı dizisine katılan Gülsim Ali İlhan kimdir? Dilek karakteri kimdir?
Necdet Pamir kimdir? Kaç yaşında? Nereli?
Survivor 2020 6.hafta 24 Mart Ünlüler SMS sıralaması sonuçları belli oldu! Survivor 2020 6.hafta Elenen yarışmacı ve sms sıralaması
Netflix Fatma dizisi konusu ne? Fatma dizisi oyuncuları konusu ve başlama tarihi
Migros büyükbaş ve küçükbaş kurbanlık fiyatları 2019 yılı için belli oldu
FOX Son Yaz dizisi oyuncu kadrosu ve konusu
Kanal D Zahide Yetiş'le Gelin Kaynana yarışması başvuru şartları ve katılım koşulları
Abdülhamid Saliha Sultan kimdir? Gerçek adı nedir? Tarihte varmıydı? Vildan Atasever hakkında bilgiler
Gününü dolduran ve prim borcu olan emekliye Ziraat Bankası kredi kampanyası
2020 Black Cuma ne zaman başlayacak, büyük indirimler ayın kaçında?
PTT'den emekli tüketici kredisi kampanyası! 2020 Emeklilere PTT'den düşük faiz ve uzun vadeli kredi

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.