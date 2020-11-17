Konuşanlar programı Exxen ne zaman yayınlanacak? Acun Ilıcalı’dan Hasan Can Kaya Konuşanlar programı açıklaması

Youtube üzerinden yayınlanan ve son dönemde büyük bir hayran kitlesine ulaşan Konuşanlar programı hakkında sürpriz bir iddia ortaya atıldı. Acun Ilıcalı’nın hazırladığı Exxen platformu için hazırlıklar devam ederken Konuşanlar programının Exxen’e geçeceği iddia edildi. Sevilen programın sunucusu Hasan Can Kaya konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Konuşanlar nerede yayınlanacak?

Hasan Can Kaya kimdir?

Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı Konuşanlar programının Exxen üzerinden yayınlanacağını açıkladı. Ilıcalı yeni platformda yarışma, dizi ve pek çok programın yer alacağını ve Konuşanlar programının da bu yapımlardan biri olacağını açıkladı. Ilıcalı sosyal medya hesabından “Hasan Can Kaya ile Konuşanlar Exxen'de, hepimize hayırlı olsun" diyerek iddiaları doğruladı.

Konuşanlar programıyla adını duyuran Hasan Can Kaya 16 Aralık 1989 yılında İstanbul’da dünyaya gelmiştir. Senarist, yazar ve stand-up gösterileri yapan Kaya, aslen Malatyalıdır. İstanbul’un Güngören semtinde çocukluğunu geçiren Kaya, lisede hocaların konuşanları tahtaya yazarak cezalandırmasını kendi programına uyarlayarak en çok konuşana ödül veriyor. Hasan Can Kaya daha önce 1 Kadın 1 Erkek adlı dizinin de senaristliğini yapmıştı. Leman Kültür Beşiktaş’ta düzenli olarak stand-up gösterileri yapan Kaya, zaman içerisinde adını duyurmuş ve gösterilene katılan kişi sayısı giderek artmıştır.

Yavaş yavaş kariyerinin zirvesine çıkan Kaya, Youtube üzerinden yayınladığı Konuşanlar Talk Show adlı programıyla Youtube’da en çok izlenenler listesinde her bölümüyle zirveye oturdu. Üçüncü programında 10 milyondan fazla izlenme sayısına ulaşan Kaya’nın farklı konsepti ve samimi yapısı çok sevildi.