Konuşanlar Özlem kimdir? Hasan Can Kaya Konuşanlar Özlem hakkında bilgiler

Hasan Can Kaya’nın Konuşanlar programı severleri tarafından merakla izlenirken aynı zamanda da ağırladığı konuklarla da dikkatleri üzerine topluyor. Konuşanlar 8. Bölümde adından söz ettiren ve konuşulan kişiler arasında Özlem Binici de bulundu. Oynamış olduğu dizi ve kariyeriyle ilgili konuşmalar yapan Özlem izleyiciler tarafından merak edilip araştırılan isimlerden oldu.

Özlem Binici Kimdir?

40 yaşında ve Adanalı olan, birbirinden farklı dizi ve sinema projelerinde bulundu. Sadece dizi ve sinema değil aynı zamanda reklam filmlerinde de yer alan Özlem, evlilik sonrası ekranlarda yer almadı. 2016 yılı itibari ile tekrar ekranlara geri dönen Binici, Arka Sokaklar, kırgın Çiçekler, Şevkat Yerimdar, Sen Çal Kapımı, Beyaz Show Skeçleri ve daha birçok başarılı projelerde bulunmuştur. Aynı zamanda magazinciler tarafından Futbolcu olan Ümit Karan ile görüntülenmiş dedikodulara açık kapı da bırakmıştır.

Konuşanlar program esnasında instagram hesabından fotoğrafları gösterilerek yorumlar yapılan Özlem Binicinin fotoğrafları da kendisi gibi ilgi çekmiştir. Hal böyle olunca program esnasında profili binlerce kullanıcı tarafından takibe alınmıştır. Resmi İnstagram hesabına @ossembnc ulaşabilirsiniz.

