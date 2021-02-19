Konuşanlar Özlem kimdir? Hasan Can Kaya Konuşanlar Özlem hakkında bilgiler

Hasan Can Kaya’nın Konuşanlar programı severleri tarafından merakla izlenirken aynı zamanda da ağırladığı konuklarla da dikkatleri üzerine topluyor. Konuşanlar 8. Bölümde adından söz ettiren ve konuşulan kişiler arasında Özlem Binici de bulundu. Oynamış olduğu dizi ve kariyeriyle ilgili konuşmalar yapan Özlem izleyiciler tarafından merak edilip araştırılan isimlerden oldu.
Özlem Binici Kimdir?
Konuşanlar program esnasında instagram hesabından fotoğrafları gösterilerek yorumlar yapılan Özlem Binicinin fotoğrafları da kendisi gibi ilgi çekmiştir. Hal böyle olunca program esnasında profili binlerce kullanıcı tarafından takibe alınmıştır. Resmi İnstagram hesabına @ossembnc ulaşabilirsiniz.
Son Güncelleme: 19.02.2021 00:38