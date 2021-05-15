İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Türkiye'nin üç aşamalı normalleşme planı
Türkiye'nin üç aşamalı normalleşme planı
Sedat Peker 4. yeni videosunu twitter üzerinden yayınladı
Son Dakika
Sedat Peker 4. yeni videosunu...
Twitter'da beklenen sesli mesaj özelliği devreye girdi!
Son Dakika
Twitter'da beklenen sesli mesaj özelliği...
Aşılama takvimi netleşti! 20 yaş ve üzeri Temmuz ayında aşılanıyor..
Son Dakika
Aşılama takvimi netleşti! 20 yaş...

Konuşanlar Özge, Gülşen, Nazlı, Esin, Eda ve Uğur kimdir? İnstagram hesapları

Acun Ilıcalı'nın Ocak ayında izleyicilere sunduğu dijital platform Exxen'in en çok izlenen içeriklerinden biri HasanCan Kaya'nın sunduğu "Konuşanlar" adlı program oluyor. Konuşanlar, her hafta yayınlandığı yeni bölümleri ile izleyicilere keyifli dakikalar yaşatmaya devam ediyor. Son bölümde ise izleyicilerin dikkatini çeken ilginç bir olay yaşandı. Bunun üzerine izleyenler programa katılan Özge, Gülşen, Nazlı, Esin, Eda ve Uğur'un kim olduklarını ve instagram hesaplarını araştırmaya başladı. İşte detaylar...

15 Mayıs 2021 Cumartesi 13:53
Konuşanlar Özge, Gülşen, Nazlı, Esin, Eda ve Uğur kimdir? İnstagram hesapları
Takip Et:

Hasan Can Kaya’nın sunuculuğunu yaptığı “Konuşanlar” adlı program her hafta farklı yüzlerin katılımı ile hız kesmeden devam ediyor. Seyircilerin konuk olduğu bu program oldukça eğlenceli ve dikkat çekici. Yayınlanan son bölümde konuklardan hikayelerini anlatan bazı isimler oldukça merak edildi. Bizlerde sizin için konuşan seyircilerin instagram hesaplarını bulduk. İşte detaylar…

  • Dilberay Nazlı Duman instagram hesabı : @nnazlidumann
  • İdrarcı Esin Ilgaz instagram hesabı: @esinlgaz
  • Yaprak Sarması Eda Yurtsever Çiftçi İnstagram hesabı: @yurtseveredaciftci
  • Uğur instagram hesabı: @dnmzugur
  • Özge ve Sponsor Gülşen’in instagram hesabı ise bilinmiyor.

Son Güncelleme: 15.05.2021 13:53
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
KonuşanlarExxenHasancankaya
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İbo Show bu akşam yeni bölüm neden yok? 15 Mayıs İbo Show neden yayınlanmıyor?
İbo Show bu akşam yeni bölüm neden yok? 15 Mayıs İbo Show neden yayınlanmıyor?
Aleyna Kalaycıoğlu’nun kardeşi Cansu kimdir, hastalığı ne? Cansu Kalaycıoğlu kaç yaşında?
Aleyna Kalaycıoğlu’nun kardeşi Cansu kimdir, hastalığı ne? Cansu Kalaycıoğlu kaç yaşında?
Leyla ile Mecnun ne zaman başlayacak? EXXEN Leyla ile Mecnun kadrosunda kimler olacak, eski kadro ile mi devam edecek?
Leyla ile Mecnun ne zaman başlayacak? EXXEN Leyla ile Mecnun kadrosunda kimler olacak, eski kadro ile mi devam edecek?
Kuzey Yıldızı İlk Aşk bitiyor mu, neden final yapıyor? Kuzey Yıldızı İlk Aşk final mi yapıyor?
Kuzey Yıldızı İlk Aşk bitiyor mu, neden final yapıyor? Kuzey Yıldızı İlk Aşk final mi yapıyor?
Mucize Doktor final bölümü ne zaman yayınlanacak?
Mucize Doktor final bölümü ne zaman yayınlanacak?
Hayranları
Hayranları "Mucize Doktor Bitmesin Final Yapmasın Devam Etsin" kampanyası başlattı!

Popüler Haberler

Konuşanlar Özge, Gülşen, Nazlı, Esin, Eda ve Uğur kimdir? İnstagram hesapları
İbo Show bu akşam yeni bölüm neden yok? 15 Mayıs İbo Show neden yayınlanmıyor?
Galatasaray Malatyaspor maçını seyircili mi oynayacak? GS Malatya maçına seyirci alınacak mı?
Aleyna Kalaycıoğlu’nun kardeşi Cansu kimdir, hastalığı ne? Cansu Kalaycıoğlu kaç yaşında?
Leyla ile Mecnun ne zaman başlayacak? EXXEN Leyla ile Mecnun kadrosunda kimler olacak, eski kadro ile mi devam edecek?
Pitbull (PIT) coin nedir? PIT Token açıklaması
Kuzey Yıldızı İlk Aşk bitiyor mu, neden final yapıyor? Kuzey Yıldızı İlk Aşk final mi yapıyor?
Kırmızı Oda 37. bölüm izle tek parça! Kırmızı Oda son bölüm kesintisiz izle!
Payitaht Abdülhamid 151. bölüm izle TRT1 kesintisiz full tek parça canlı yayın
CryptoDoggies (DOGGY) coin nedir? DOGGY Token açıklaması
Trt Uyanış Büyük Selçuklu dizisi Ebul Kasım kimdir?
Seni Çok Bekledim dizisindeki Mihre karakteri kimdir?
Kasımpaşa Ankaragücü maç özeti ve golleri izle | Bein Sports Kasımpaşa - Ankaragücü youtube geniş özeti ve maçın golleri
Sen Çal Kapımı yeni sezon fragmanı yayınlandı mı, ne zaman yayınlanacak?
Delist coin ne demektir? Delist ne demek? Delist olan coinler hangileridir?
Yaralı Kalbim dizisi oyuncu kadrosu ve dizi konusu
Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe VAR hakemleri kim oldu?
100.000 alınacak arabalar listesi 2021
Esnaf işsizlik maaşı şartları nelerdir? 2021 Esnafa işsizlik maaşı yürürlüğe girdimi?
Rüyada et görmek neye işaret eder?
Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray şampiyonluk senaryoları; BJK FB GS kim, nasıl şampiyon olur?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.