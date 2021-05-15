Konuşanlar Özge, Gülşen, Nazlı, Esin, Eda ve Uğur kimdir? İnstagram hesapları

Dilberay Nazlı Duman instagram hesabı : @nnazlidumann

İdrarcı Esin Ilgaz instagram hesabı: @esinlgaz

Yaprak Sarması Eda Yurtsever Çiftçi İnstagram hesabı: @yurtseveredaciftci

Uğur instagram hesabı: @dnmzugur

Özge ve Sponsor Gülşen’in instagram hesabı ise bilinmiyor.

Hasan Can Kaya’nın sunuculuğunu yaptığı “” adlı program her hafta farklı yüzlerin katılımı ile hız kesmeden devam ediyor. Seyircilerin konuk olduğu bu program oldukça eğlenceli ve dikkat çekici. Yayınlanan son bölümde konuklardan hikayelerini anlatan bazı isimler oldukça merak edildi. Bizlerde sizin için konuşan seyircilerin instagram hesaplarını bulduk. İşte detaylar…