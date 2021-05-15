Konuşanlar Özge, Gülşen, Nazlı, Esin, Eda ve Uğur kimdir? İnstagram hesapları

15 Mayıs 2021 Cumartesi 13:53
Hasan Can Kaya’nın sunuculuğunu yaptığı “Konuşanlar
” adlı program her hafta farklı yüzlerin katılımı ile hız kesmeden devam ediyor. Seyircilerin konuk olduğu bu program oldukça eğlenceli ve dikkat çekici. Yayınlanan son bölümde konuklardan hikayelerini anlatan bazı isimler oldukça merak edildi. Bizlerde sizin için konuşan seyircilerin instagram hesaplarını bulduk. İşte detaylar…
- Dilberay Nazlı Duman instagram hesabı : @nnazlidumann
- İdrarcı Esin Ilgaz instagram hesabı: @esinlgaz
- Yaprak Sarması Eda Yurtsever Çiftçi İnstagram hesabı: @yurtseveredaciftci
- Uğur instagram hesabı: @dnmzugur
- Özge ve Sponsor Gülşen’in instagram hesabı ise bilinmiyor.
Son Güncelleme: 15.05.2021 13:53
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