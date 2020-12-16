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Konuşanlar neden yok, bitti mi? Hasan Can Kaya Konuşanlar yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

Youtube platformunda Hasan Can Kaya'nın sunumuyla yer alan Konuşanlar programının 32. bölümünün neden yayınlanmadığı merak edilmeye başlandı. Konuşanlar programının hayranları 32. bölümün neden yayınlanmadığını araştırmaya devam ediyor.

16 Aralık 2020 Çarşamba 15:46
Konuşanlar neden yok, bitti mi? Hasan Can Kaya Konuşanlar yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?
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Son zamanlarda oldukça fazla etkileşim alan Konuşanlar bu hafta yayınlanmadı. Konuşanlar’ın neden yayınlanmadığı merak edilmeye başlandı. Her Salı günü yayınlanan, Hasan Can Kaya’nın sunumu ile Youtube’da yer alan Konuşanlar final mi yaptı?

Her bölüm başına 4 milyon izlenme sayısı alan, Hasan Can Kaya’nın sunuculuğunu yaptığı Konuşanlar bu hafta yeni bölümü yayınlanmadı. Hasan Can Kaya normalde yayınlanmayacağı zamanlar açıklamalar yapardı. Ancak bu sefer herhangi bir açıklama gelmedi. Bu nedenle Konuşanlar programının final mi yaptı sorusu akıllara gelmektedir.

Konuşanlar Neden Yok?

Geçen hafta yasaklardan dolayı hafta sonunda çekimi yapılan Konuşanlar, son dakikada bildirilmesi nedeniyle 1 hafta sonrasına ertelenmiş ve saat olarak öne alınmıştı. 21:00’dan sonra çekimi yapılan program yasaklardan dolayı 1 hafta sonrasına sarktı. Bundan dolayı Konuşanlar bu hafta yayında olamayacak. Ancak Pandemi sürecinde Hasan Can Kaya Cuma gününe yetiştirebilmek için çalışmalara başladığını duyurdu.

Konuşanlar 32. Bölümü Cuma Günü Gelebilir

Montaj çalışmaları erken biterse 32. Bölüm Cuma günü yayınlanabilir. Cuma günü Konuşanlar’ın son bölümü hayranlarıyla birlikte olacak. Ancak gelmezse 32 bölüm 22 Aralık Salı günü yayına girecek.

Hasan Can Kaya Exxen’de!

Acun Ilıcalı’ya ait olan Exxen platformu yakında yayın hayatına başlayacak ve platformda Hasan Can Kaya’ya ait olan Konuşanlar’a da yer verecek. Hasan Can Kaya, Konuşanlar olmasa bile farklı biri isim ile aynı içerikle Exxen platformunda yer alacak.



Son Güncelleme: 16.12.2020 15:46
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KonuşanlarHasan Can KayaYouTubeExxenAcun Ilıcalı32. Bölüm
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