İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Kızının bikinili fotoğraflarına ateş püsküren Coşkun Sabah'tan olay yaratacak sözler!
Kızının bikinili fotoğraflarına ateş püsküren...
Konya'da yasakları hiçe sayan eğlence merkezine polis müdahalesi!
Son Dakika
Konya'da yasakları hiçe sayan eğlence...
Çorum'da tırnakçılık yapan kadınlar yakalanınca sokak ortasında soyundu
Son Dakika
Çorum'da tırnakçılık yapan kadınlar yakalanınca...
Yeni düzenlemeler uygulanmaya başladı! İl ve ilçe tabela bilgilerinde yeni dönem
Son Dakika
Yeni düzenlemeler uygulanmaya başladı! İl...

Konuşanlar Hasan Can Kaya kimdir, kaç yaşında nerelidir? Konuşanlar Hasan Can Kaya hakkında bilgiler

Youtube'da sunuculuğunu yaptığı stand-up ile ünlenen Hasan Can Kaya, kısa sürede 1 milyon 740 bin takipçiye ulaştı. Son olarak Acun Ilıcalı’nın yeni Exxen platformuyla anlaşan ve programını bu platforma taşıyan Kaya, herkesin ilgisini çekmeye başladı. Hasan Can Kaya kimdir, kaç yaşında, nereli ve sevgilisi kimdir? Gibi sorular araştırılmaya devam ediyor.

19 Aralık 2020 Cumartesi 22:03
Konuşanlar Hasan Can Kaya kimdir, kaç yaşında nerelidir? Konuşanlar Hasan Can Kaya hakkında bilgiler
Takip Et:

Sosyal medya platformunda yaptığı Konuşanlar programıyla tanınan Hasan Can Kaya, önümüzdeki günlerde Exxen'de yerini alacak. 1.740.000 YouTube takipçisine ve 1.100.000 İnstagram takipçisine ulaşan Hasan Can Kaya, Konuşanlar formatını kendisi oluşturdu.

Hasan Can Kaya kimdir, kaç yaşında, sevgilisi kim?

Hasan Can Kaya, 16 Aralık 1989'da İstanbul Güngören'de doğdu. Aslen Malatyalı olan kaya, uzun seneler boyunca komedi programlarında yazarlıkla uğraşırken, farklı platformlarda kendi formatını da sergilemeyi eksik etmedi.

Kaya, geçmişte BKM'de çalışmış ve Konuşanlar programıyla Youtube'da hızla popülerlik kazanmıştır ayrıca programın formatı kendisine aittir. Kaya, 1 Ocak 2021 itibariyle zaman zaman ünlü isimleri ağırladığı programını Exxen platformuna taşıdı.

Leman Kültür'de düzenli olarak stand up düzenleyen Kaya, çeşitli komedi gösterilerinin de yönetmenliğini üstlendi.

Ünlü komedyen sık sık bahsettiği Sultan San ile ilişkisine devam ediyor.



Son Güncelleme: 19.12.2020 22:03
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Hasan Can KayaExxenKonuşanlar
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Masterchef'e konuk olan Mert Öcal kimdir? Mert Öcal'ın biyografisi
Masterchef'e konuk olan Mert Öcal kimdir? Mert Öcal'ın biyografisi
Azizler filminin ilk fragmanı yayınlandı
Azizler filminin ilk fragmanı yayınlandı
İbo Show konuğu Yılmaz Vural kimdir, kaç yaşında, nereli?
İbo Show konuğu Yılmaz Vural kimdir, kaç yaşında, nereli?
Beyazıt Öztürk'ün oynayacağı yeni reklamdan alacağı para dudak uçuklattı
Beyazıt Öztürk'ün oynayacağı yeni reklamdan alacağı para dudak uçuklattı
Arka Sokaklar dizisinde Mesut karakteri gündem oldu
Arka Sokaklar dizisinde Mesut karakteri gündem oldu
O Ses Türkiye yılbaşında ekranlara geri dönüyor!
O Ses Türkiye yılbaşında ekranlara geri dönüyor!

Popüler Haberler

Konuşanlar Hasan Can Kaya kimdir, kaç yaşında nerelidir? Konuşanlar Hasan Can Kaya hakkında bilgiler
Kuzey Marmara Otoyolu geçiş ücreti ne kadar?
Tiktok'ta rezalet görüntü! Kuru incir deposunda fareler cirit atıyor
Uyanış Büyük Selçuklu dizisinde Mansur karakterini Nizamettin Özkaya canlandırıyor
Alper Alpözgen kimdir, neden öldü? Alper Alpözgen filmleri kitapları ne?
Trabzon 2-1 Rize Maçın özeti ve golleri
Şok 23 Aralık – 30 Aralık 2020 indirimli yılbaşı ürünler aktüel kataloğu
Sergen Yalçın'dan 'x' diye bahseden spor spikeri Nazlı Canyurt kimdir?
Yeni platform ’da Kurtlar Vadisi dizisi mi yer alacak?
Exxen anlamı nedir? Exxen ne demektir?
20 Eylül Cuma Reyting sonuçları Arka Sokaklar, Hercai, Her Yerde Sen reytinglerde kaçıncı sırada yer aldı?
Bir Başkadır Sinan Annesi kimdir? Nihal Koldaş kimdir?
Carrefour market 12-25 Eylül 2019 kampanya kataloğu
TRT EBA TV 30 Kasım-6 Aralık yayın akışı
Şok market 21-24 Mart 2020 aktüel indirimli ürünler broşürü
Yengeç burcu 21 Aralık 2020 – 27 Aralık 2020 haftalık yorumu
Okullarda yarı yıl tatili ne zaman? MEB 15 tatilin başlayacağı tarih!
Gönül Dağı dizisindeki Hemşire Elif karakteri kimdir?
Biyomedikal Mühendisi nedir? Biyomedikal mühendisi olmak için gerekli koşullar nelerdir?
Araç muayenesi öncesinde dikkat edilmesi gerekenler ve Aralık 2020 TÜVTÜRK araç muayene ücreti
Uyanış Büyük Selçuklu Faysal Kimdir? Gerçekte Kim?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.