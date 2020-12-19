Konuşanlar Hasan Can Kaya kimdir, kaç yaşında nerelidir? Konuşanlar Hasan Can Kaya hakkında bilgiler

Sosyal medya platformunda yaptığı Konuşanlar programıyla tanınan Hasan Can Kaya, önümüzdeki günlerde Exxen'de yerini alacak. 1.740.000 YouTube takipçisine ve 1.100.000 İnstagram takipçisine ulaşan Hasan Can Kaya, Konuşanlar formatını kendisi oluşturdu.

Hasan Can Kaya kimdir, kaç yaşında, sevgilisi kim?

Hasan Can Kaya, 16 Aralık 1989'da İstanbul Güngören'de doğdu. Aslen Malatyalı olan kaya, uzun seneler boyunca komedi programlarında yazarlıkla uğraşırken, farklı platformlarda kendi formatını da sergilemeyi eksik etmedi.

Kaya, geçmişte BKM'de çalışmış ve Konuşanlar programıyla Youtube'da hızla popülerlik kazanmıştır ayrıca programın formatı kendisine aittir. Kaya, 1 Ocak 2021 itibariyle zaman zaman ünlü isimleri ağırladığı programını Exxen platformuna taşıdı.

Leman Kültür'de düzenli olarak stand up düzenleyen Kaya, çeşitli komedi gösterilerinin de yönetmenliğini üstlendi.

Ünlü komedyen sık sık bahsettiği Sultan San ile ilişkisine devam ediyor.