Konuşanlar Hasan Can Kaya kimdir? Hasan Can Kaya nereli, kaç yaşında? Hasan Can Kaya sevgilisi kim?

Herkes tarafından merakla Konuşanlar adlı komedi programının sunucusu Hasan Can Kaya’nın kim olduğu ve hayatı hakkındaki detaylar merakla araştırılıyor.

Konuşanlar Hasan Can Kaya kimdir?

Herkes tarafından Konuşanlar adlı Talk Show programıyla tanınan milyonlarca kişi tarafından izlenen ve beğenilerini kazanan Hasan Can Kaya’nın kim olduğu ve hayatı hakkındaki detaylar programın izleyicileri tarafından merakla araştırılıyor. 1 Erkek 1 Kadın adlı dizinin senaristi olan, son zamanlarda oldukça popülerlik kazanan Stand-Up göstericisi olan Hasan Can Kaya gündem konusu olarak herkes tarafından araştırılmaya başlandı.

Hasan Can Kaya kimdir?

Hasan Can Kaya, 16 Aralık 1989 tarihinde İstanbul ilinin Güngören ilçesinde doğmuştur. Senarist, yazar ve Stand-Up göstericisi olan ünlü isim baba tarafından Malatyalı’dır. 30 yaşının içinde olan Hasan Can Kaya’nın burcu ise Yay’dır.

İstanbul’un Güngören ilçesinde dünyaya gelen ve aynı ilçede çocukluk yıllarını geçiren Hasan Can kaya, çocukluk yıllarında komik olmasından dolayı herkesten azar işiten kaya, lise yıllarında da aynı şekilde komik şakalar yaparak arkadaşları tarafından oldukça komik bulunmuştur. Bundan dolayı mesleğini tiyatro ve komedyenlik alanlarında ileriye taşımak isteyen Kaya, kendi yazmış olduğu hikaye ve senaryoları film yapmak istemiş ve kısa bir süreliğine senarist olarak çalışmıştır. Bu sektörde yaşamış olduğu mobbing ve engellerden dolayı mesleğine biraz ara veren Hasan Can Kaya farklı bir işe yönelmiştir. 1 Erkek 1 Kadın adlı dizinin senaristliğini yaptığı zamanlarda senaryo grubunda yer alan arkadaşlarının da desteğiyle stand-up yapmaya karar vermiştir. Leman Kültür Beşiktaş’ta düzenli olarak stand-up yapmaya başlayan Kaya, gösterisine ilk zamanlarda çok az sayıda katılımcı olmasına rağmen pes etmemiş ve yavaş yavaş herkesin birbirine tavsiye etmesi üzerine gösterisindeki kişi sayısı artışa geçmiştir. Son olarak haftada dört gün stand-up yapmıştır. Bu şekilde seyircilerden almış olduğu olumlu geri dönüşlerin vermiş olduğu cesaretle komedyenlik yapmaya odaklanmıştır.

2020 yılının ocak ayında ilk kişisel projesi olan Konuşanlar Talk Show adlı programının çekimlerine başlamıştır. 12 Mayıs 2020 tarihinde YouTube’da sıfır abonesiyle 1. Bölümü yayınlanan program, kulaktan kulağa yayılarak kısa bir zaman içerisinde milyonlara ulaştı. Program daha üçüncü ayında 10 milyon kişi tarafından izlendi. Şimdiler aynı programa devam eden Hasan Can Kaya ilerleyen zamanlarda farklı stand-up konseptiyle izleyicilerinin karşısına çıkmayı planlıyor. Dönem dönem açık hava tiyatrolarında stand-up gösterilerine çıkan Hasan Can Kaya, geleceğin yıldız isimleri arasında olacak gibi duruyor.