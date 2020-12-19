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Konuşanlar eski bölümleri Youtube'den neden kalktı? Hasan Can Kaya Konuşanlar eski bölümleri nereden nasıl izlenir?

Konuşanlar'ın geçen hafta yeni bölümü yayınlanmaması tepkilere neden olurken bu kez de tüm eski bölümleri Youtube'dan kaldırıldı. Konuşanlar'ın eski bölümlerinin neden kaldırıldığını ve bundan sonra nerede izleneceğini haberimizden öğrenebilirsiniz.

19 Aralık 2020 Cumartesi 18:47
Konuşanlar eski bölümleri Youtube'den neden kalktı? Hasan Can Kaya Konuşanlar eski bölümleri nereden nasıl izlenir?
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Acun Ilıcalı’nın yeni projesi olan Exxen’de yeni yılda yayınlanmaya başlayacak Hasan Can Kaya’nı sunduğu Konuşanlar programının eski bölümlerinin Youtube’den kaldırılması büyük tepkilere neden oldu.

Geçen haftada Konuşanlar’ın 32.bölümünün olmaması birçok hayranı tarafından merak edilirken sosyal medyada tepkilere neden olmuştu.

Konuşanlar Youtube’den neden kalktı?

Konuşanlar programı yeni yılda Exxen’De yayınlanacağı için kanalın aldığı karardan dolayı Yooutube’dan kaldırıldı. Hasan Can Kaya’nın yaptığı anlaşmaya göre Konuşanlar’ın eski bölümlerinin Youtebe’dan kaldırılıp anlaştığı kanal olan Exxen’de yayınlanacağı konuşuluyor.



Son Güncelleme: 19.12.2020 18:47
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Anahtar Kelimeler:
ExxenYouTubeHasan Can KayaAcun Ilıcalı
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