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Konuşanlar Demet kimdir? Demet Instagram hesabı nedir?

Exxen programının en çok izlenen programı olan Konuşanlara katılan demet dikkat çekti . programa katılan demet kimdir ?

12 Mart 2021 Cuma 15:05
Konuşanlar Demet kimdir? Demet Instagram hesabı nedir?
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Konuşanlar programındaki demek kimdir ?

Exxen üzerinden yayınlanan Konuşanlar programında dikkatleri çeken Demet ,Fransız lisesinden mezun olmuştur. Özyeğin Üniversitesi’nde ise yüzde 65 bursla hukuk okuyor. Demet maltepe’de oturmakta ve babası finans dedektörü olarak çalışmaktadır. Maltepe’de oturmasının nedeni babasının çalıştığı yerin Gebze’de olmasından dolayıdır. Ayrıca Demet’in sevgilisi var mı yok mu bilinmemektedir.

 

Programa çıkınca ne dedi ?

Programda konuşan demet sosyal medyalardan biri olan Instagramda çok popüler olduğunu söyledi. İzleyenler Demet ‘in instagram adresini merak etmektedir.  Demet’in soyismi Öztürk olarak bilinmekte ve instagram adresi  ise ‘demetozturk2’ olarak bilinmektedir. Kısa sürede 137 bin takipçiye ulaştı .

 




Son Güncelleme: 12.03.2021 15:05
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ExxenKonuşanlarKonuşanlar Demet
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