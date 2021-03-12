Konuşanlar Cansu kimdir? Konuşanlar Cansu Instagram hesabı

Konuşanlar programına bir seyirci damga vurdu.

Exxen platformunda yayınlanmakta olan Hasan Can Kaya ile Konuşanlar programına, Pole Dans yapan Cansu seyirci olarak katıldı.

Cansu, 7. Bölüme konuk oldu. Seyirci, direk dansı yaptığını söyleyince salondakiler ve Hasan Can çıldırdı.

Cansu, farklı yerlerde sahne aldığını açıkladı. Instagram’da canlı yayın yaptığını söyleyen Cansu, kendisini izlemek isteyenleri eve çağırdı.

Cansu, birlikte olduğu erkek arkadaşlarına kendi kıyafetlerini giydirdiğini ve fotoğraflar çektiğini söyledi. Eski sevgilisinin ise ayrıldıktan sonra bu fotoğrafları yeni kız arkadaşına attığını anlattı.

Instagram kullanıyor mu?

Cansu Eğri ismini kullanmaktadır.