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Konuşanlar bölümleri Youtube'da neden yok? Hasan Can Kaya'nın Konuşanlar programı ne zaman başlayacak?

Youtube üzerinden yayınlanan Konuşanlar programını izlemek isteyip de Youtube'da bulamayan kişiler bölümlerin neden yayından kaldırıldığını araştırmaya başladı. Hasan Can Kaya'nın sunduğu programın neden kaldırıldığı ise açıklandı.

22 Aralık 2020 Salı 00:37
Konuşanlar bölümleri Youtube'da neden yok? Hasan Can Kaya'nın Konuşanlar programı ne zaman başlayacak?
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Hasan Can Kaya Konuşanlar programının Exxen'den yayınlanacak olması nedeni ile Youtube'dan kaldırıldığını duyurdu.

Youtube platformu üzerinden yayınlanan Youtube içerikleri arasında en sevilen programlardan birisi olan Hasan Can Kaya’nın hazırladığı ve sunduğu Konuşanlar’ın Youtube’dan bir anda kaldırılması sevenlerini üzdü.

Hasan Can Kaya geçtiğimiz günlerde Konuşanlar’ın, 2021 yılında Acun Ilıcalı tarafından hayata geçirilecek olan Exxen dijital platformu üzerinden yayınlanmaya devam edeceğini açıklamıştı. Konuşanlar programı Exxen’in Ocak ayı gibi açılması ile beraber seyircisi ile Exxen platformu üzerinden buluşacağı için Youtube’da bulunan bölümler de yayından kaldırıldı.



Son Güncelleme: 22.12.2020 00:37
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KonuşanlarNedenyokYouTube
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