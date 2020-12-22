Konuşanlar bölümleri Youtube'da neden yok? Hasan Can Kaya'nın Konuşanlar programı ne zaman başlayacak?

Hasan Can Kaya Konuşanlar programının Exxen'den yayınlanacak olması nedeni ile Youtube'dan kaldırıldığını duyurdu.
Hasan Can Kaya geçtiğimiz günlerde Konuşanlar’ın, 2021 yılında Acun Ilıcalı tarafından hayata geçirilecek olan Exxen dijital platformu üzerinden yayınlanmaya devam edeceğini açıklamıştı. Konuşanlar programı Exxen’in Ocak ayı gibi açılması ile beraber seyircisi ile Exxen platformu üzerinden buluşacağı için Youtube’da bulunan bölümler de yayından kaldırıldı.
Son Güncelleme: 22.12.2020 00:37