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Konuşanlar All Star ne zaman yayınlanacak? Konuşanlar All Star'a kimler katılacak?

Konuşanlar All Star ne zaman yayınlanacak ve Konuşanlar All Star’a kimler katılacak soruları merak ediliyordu. Hasan Can Kaya All Star müjdesini verdi.

14 Aralık 2020 Pazartesi 16:47
Konuşanlar All Star ne zaman yayınlanacak? Konuşanlar All Star'a kimler katılacak?
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Youtube platformunda son aylarında en dikkat çeken ve en çok izlenen programı Konuşanlar oldu. Hasan Can Kaya’nın sunumuyla yayınlanan talk Show programı en çok izlenenler listesinde her bölümüyle zirvede yer alıyor.

Programın formatı da katılan izleyicilerden seçilen kişilerin konuşması üzerine kuruludur. Programın şuana kadar 30’dan fazla bölümü yayınlandı. Programın sevenleri ise daha önce katılan ve şampiyon olan konuşanların geri gelmesini ve All Star yapılmasını istiyordu. Programın sunucusu Hasan Can Kaya Mayısıs ayında All Star yapacaklarını ve bu programın Harbiye’de yapılacağını açıkladı. All Star’da yer alacak isimler ise henüz belirlenmese de, gelmesi yüksek ihtimalli isimler arasında şu isimler yer alıyor;

8. bölüm şampiyonu Fatih,

12.bölüm şampiyonu Musa,

14.bölüm şampiyonu Oğuzhan.



Son Güncelleme: 14.12.2020 16:47
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All StarKonuşanlar
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